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Россия начнет покупать юань впервые с начала СВО
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Как я уже отмечал, золотовалютные резервы нужны тогда, когда дела идут плохо. Подобные резервы — это экономический эквивалент пожарной команды, которая способна остановить разрастание любой кризисной ситуации в экономике, будь то обрушение курса национальной валюты или банковский кризис.

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Понятное дело, что в разгар стихийного бедствия пожарных никто не нанимает, это делается заранее с прицелом на то, что бригада еще должна пройти подготовку и слаживание. То же самое можно сказать и про золотовалютные резервы, которые покупаются в период относительного затишья, насколько оно вообще возможно в условиях непрекращающегося глобального противостояние.

В этом смысле издание Bloomberg испортило западным журналистам всю малину, а те так долго рассказывали про обескровленную российскую экономику и несуществующие поставки оружия Москве из самых отдаленных уголков земли, что и сами начали верить в свои истории.

И тут, как гром среди ясного неба, Bloomberg заявляет, что уже в этом месяце Россия начнет закупать юань для пополнения своих золовалютных резервов впервые с начала спецоперации. Другими словами, после учета всех затрат на проведение СВО на Украине, с учетом продолжающихся национальных проектов, у Москвы еще остаются «лишние» деньги, которые она может отложить на черный день.

Но постойте, а как же все те комментаторы, которые упрямо твердили нам, что нефть и газ Индии и Китаю российское руководство продает чуть ли не себе в убыток, но тогда откуда бы у Москвы появились «избыточные» доходы?

Стоит отметить, что покупкой юаня Москва делает Пекину большую услугу, поскольку тем самым она демонстрирует уверенность двух евразийских гигантов, стоящих у порога создания нового многополярного миропорядка, в стабильности китайской валюты. Впрочем, китайские друзья тоже не раз старались в последние месяцы решить проблемы Москвы и даже смогли перетянуть Францию в российско-китайско-индийский лагерь.

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В общем, обрушения российской экономики как не предполагалось, так и не предполагается до сих пор, главное только не говорить об этом западным журналистам.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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