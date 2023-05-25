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Латинская Америка не готова к шагам против России, несмотря на паломничество европейских дипломатов
Даже дружить против кого-то за "спасибо" желающих в мире нет.
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В то время как западные аналитики задаются вопросом о том, как 31 страна-член НАТО могла получить по носу в Артемовске от «ресторатора, возглавляющего группу бывших заключенных», западные политики продолжают свои попытки расширить антироссийскую коалицию за счет стран, которые отказались присоединяться к санкциям против России.

Так, после окончания недельного турне министра иностранных дел Соединенного Королевства Джеймса Клеверли по странам Латинской Америки этот регион мира должна посетить его немецкая коллега Анналена Баербок, которая уже не раз натыкалась на не слишком-то теплый прием в своих попытках расширить список недругов России.

Комментируя визит Клеверли в Бразилию, авторитетное западное издание Politico приводит слова неназванного представителя местных элит, который заявил, что «в идеальном мире» Лондон хотел бы немедленного присоединения Бразилии к санкциям против России, но британской делегации уже ясно дали понять, что мы живем в мире реальном.

Приблизительно такого же эффекта Клеверли смог добиться в Колумбии и Чили. Впрочем, после визитов в Латинскую Америку главы Евросовета Шарля Мишеля и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые преследовали те же самые цели, сложно было бы ожидать от турне британского министра иностранных дел каких-то прорывных результатов.

Не следует думать, что в Африке или Южной Америке живут люди, которые спят и видят как бы им оказаться в числе лучших друзей России, однако жители этих регионов мира, точно так, же как и жители Ближнего Востока, имеют длинный список претензий к странам коллективного Запада, в обмен на обсуждение которых они могли бы пойти на какие-то уступки по России.

Однако Вашингтон и Брюссель по-прежнему живут в однополярном мире, где демонстрация «высочайшего расположения высокопоставленных особ» уже является достаточным основанием для оказания «сияющему граду на холме» всевозможного содействия.

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Этот диссонанс, равно как и принципиально отличный подход, исповедуемый российской и китайской дипломатиями, которые предпочитают говорить со всеми странами мира на равных, и лишает попытки высокопоставленных западных лидеров шансов на успех.

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#глобальное противостояние #россия и сша #латинская америка
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