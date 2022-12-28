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Успеет ли F-35 прибыть на Украину до конца проведения СВО

Вашингтон пока не готов сдавать Украину, но не по союзническим соображениям, а исключительно из-за своего желания сбыть ей побольше барахла.
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Все мы как-то привыкли, что новейшие вооружения остаются за скобками современных конфликтов, в то время как бал правят давно себя зарекомендовавшие произведенные в больших количествах системы вооружения. Оно и понятно, старые платформы создавались для ведения реальной войны, в то время как более новые поделки, во всяком случае если говорить о западном военно-промышленном комплексе, стали просто еще одним способом выкачивания денег из союзников и налогоплательщиков.

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Известный всем фанатам военной авиации F-86 Sabre был принят на вооружение армией США в 1949 году, а уже в 1950 году он прибывает в Корею, где его начинают бодро гонять наши МиГ-15. Казалось бы, с принятия на вооружение до введения в бой проходит меньше года, но на тот момент больше никто американские бомбардировщики от кинжального огня «северокорейских» летчиков прикрыть не мог. Сколько всего за время конфликта было потеряно советских и американских истребителей мы никогда не узнаем, поскольку каждая сторона занижала свои потери и завышала потери противника, но одно нам известно достоверно: всыпали американцам в небе над Кореей знатно. 

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Вот только Афганистан и Ирак все последнее десятилетие бомбили не какие-то суперновомодные поделки американской военщины, а древний как сам мир штурмовик A-10, которому поспешили дать прозвище «бородавочник» (Warthog), чтобы никто не вспоминал его настоящее имя: Thunderbolt II. Первые «тандерболты» сражались на еще фронтах Второй мировой, а A-10 — это его прямой наследник, вставший на вооружение аж в далеком 75 году, то есть почти полвека назад! Глядя на подобное положение дел, невозможно удержаться от вопроса: «А что, у самой передовой страны в мире ничего поновее не нашлось?» 

Поновее, конечно, имеется, но что делать с ним в Вашингтоне еще не решили. Люди постарше помнят, как буквально с каждой стены и с каждого экрана на тебя буквально-таки таращился ударный самолет F-117, который обладал летными качествами утюга, но при этом был вроде как абсолютно незаметен для всех типов радаров. Однако после того, как в небе над Югославией в 1999 году F-117 был сбит ракетой, выпущенной из советского зенитного ракетного комплекса С-125, все упоминания об этом самолете буквально-таки испарились из общественного дискурса, да и он сам благополучно канул в лету вскоре после этого случая. 

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Но печальный опыт ничему не научил сотрудников корпорации Lockheed Martin, которые решили пойти по давно проторенной дорожке создания ультрадорогих «невидимых» самолетов. Учитывая американскую военную концепцию, по которой все системы ПВО подавляются выпущенными из-за горизонта крылатыми ракетами, после чего ударные самолеты безнаказанно наносят удары по наземным целям противника, данная корпорация могла бы с тем же успехом производить «невидимые» дирижабли монструозных размеров с неоновой подсветкой, потому что к моменту его прибытия на поле боя все системы обнаружения будут уничтожены. Вот в Lockheed Martin решили ни в чем себе не отказывать, доверившись проверенному жизнью принципу «гулять так гулять». 

Если на разработку F-117 ушло 6,5 миллиарда долларов при стоимости одного самолета в 111 миллионов, то разработка F-35, согласно заявлениям Дональда Трампа, составила уже 400 миллиардов, при цене одной единицы в 150 миллионов долларов! Прогресс налицо! А самое главное, помимо сомнительных летных качеств, самолет получил бесчисленное количество электроники, которая по кругу выдаёт ошибки, поскольку Lockheed Martin в этот раз предпочел произвести не просто летающий утюг, а весьма глючный летающий утюг. В конце концов, вышеупомянутый A-10 со своими задачами «подавления аборигенов» по-прежнему справляется прекрасно, а деньги уважаемым господам из высоких кабинетов тоже как-то зарабатывать надо. 

По факту проект F-35 можно было закрывать, когда стало известно, что самолет не сможет нормально садиться на палубу авианосца, даже при условии, что вся электроника у него будет работать нормально. Однако предприимчивые американцы поспешили предложить это чудо-оружие союзникам. 

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Напомним, что пока американцы были уверены в невидимости F-117, к нему на пушечный выстрел никого не подпускали. Но союзники США тоже оказались не дураками и начали использовать F-35 как способ покупки влияния на американскую военно-промышленную машину, а проще говоря — на де-факто находящиеся у власти круги. И все бы и дальше наслаждались эти прекрасным гешефтом, если бы их не вывел из блаженной неги угрюмый оскал суровой реальности, который выразился в стремительном развитии ВПК нашей страны.

Поставки российский зенитных комплексов С-400 в Турцию привели к тому, что Анкару не просто из программы «разработки» F-35 пришлось спешно исключать, но и создали ситуацию, когда подлет к Анатолии для кривых «компьютеров с крылышками» просто-напросто оказался заказан. А какая это теперь головная боль! Да это же надо каждого союзника обзвонить и строго-настрого предупредить, чтобы ни-ни. 

Более того, Москва продолжает наращивать свое присутствие на рынке вооружений, а судьба Муаммара Каддафи, который доверял американцам настолько, что отказался от закупок зенитных систем незадолго до своей смерти, всем участникам международного процесса доказала одну простую истину: хочешь жить — вкладывайся в противовоздушную оборону. А по мере роста продаж С-400, количество уголков земного шара, где F-35 будет желательно не появляться, продолжит только увеличиваться.

Более того, глядя на то, как американские генералы буквально-таки дерутся за F-22 Raptor, которые, судя по всему, являются реальными боевыми машинами, американцы уже начинают понимать, что противостояние с Пекином и Москвой для них легким не будет. Кстати, запрет на экспорт F-22 был введен Конгрессом еще в 1997 и до сих пор единственное исключение из правила не продавать Raptor было сделано лишь для израильтян. 

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А значит, Вашингтону нужно куда-то свой «летающий чемодан без ручки» деть и велика вероятность, что, вслед за доказавшими свою неэффективность системами Patriot, в топку украинского горнила могут отправиться и самолеты F-35, проданные Киеву за какие-нибудь астрономические 300-400 миллионов долларов за штуку. Конечно, таких денег у современной Украины нет, а значит, самолеты будут продавать в кредит вместе с обучением летчиков, надеясь не только получить хорошие проценты, но и неплохо нажиться на европейских союзниках США, которым укажут на их нежелание «платить за коллективную безопасность в Европе».

В прошлый раз я уже иронизировал по поводу того, что единственный хлам, который Киеву продавать не станут — это эскадренные миноносцы типа «Замволт». И дело тут не в их боевых качествах, а в том, что стоящие на вооружении США с 1978 года ракетные крейсеры типа «Тикондерога» уже давно превратились в изъеденные ржавчиной консервные банки, а американский флаг в отдаленных портах и гаванях демонстрировать кто-то по-прежнему должен, пусть даже такие каракатицы. 

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