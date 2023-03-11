Происходящее лучше всего описывает фраза: "Приехали, слазьте."

Мало кто задумывается о том, что боевые действия как таковые являются достаточно противоестественным явлением для человеческой психики. Рассказы о грозных баталиях прекрасно подходят для художественных произведений, но суровая статистика войны свидетельствует о том, что в любом конфликте от 65% до 98% всех потерь наносит огонь артиллерии.

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В этом контексте дроны, высокоточное оружие, всевозможные примочки на огнестрельное оружие — это все пригождалось американцам, когда они гоняли боевиков запрещенного в России движения Талибан по горам и аулам. Регулярный конфликт — а проводимая Россией специальная военная операция на Украине имеет все его признаки — возвращает артиллерии, которую называют «богом войны», её законные лавры.

В этой связи новости из стран коллективного Запада стремительно проливают свет на то, почему Соединенные Штаты склоняются к мысли о сдаче Тайваня Китаю без боя.

Я уже писал про то, что американские заводы по производству снарядов калибра 155 мм работают сейчас круглосуточно и без выходных, но при этом на восполнение своих запасов — а Вашингтон передал Киеву за время СВО свыше миллиона снарядов этого калибра — американцам понадобится шесть лет.

Теперь же европейские страны решили «поскрести по сусекам» и набрать из своих остатков еще миллион артиллерийских снарядов для Киева, которых «незалежной» должно хватить на шесть месяцев. Правда ВСУ не разделяют оптимизма европейцев и заявляют, что этих запасов им хватит месяца на два от силы.

В ЕС, судя по всему, надеются, что за шесть месяцев они смогут наладить производство снарядов, но как они собираются это делать, если даже производство алюминия стало неподъемной задачей для европейской промышленности без российских энергоносителей.

И тут следует на секунду задуматься о том, что если у стран коллективного Запада снарядов осталось на два месяца ведения боевых действий, а запас еще на два месяца можно произвести через шесть лет, то не только Москва или Пекин, а любая так и не растерявшая свой военный потенциал страна может диктовать ему свою волю. Тут речь уже не про Тайвань или Украину.

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Хотел бы я теперь посмотреть на тех острословов, которые потешались над Советским Союзом, где якобы даже вермишель производилась на оборонных предприятиях.