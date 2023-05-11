Ни снарядов, ни штурмовиков, ну что за гегемон такой?

Можно сколь угодно долго рассуждать о недостатках концепции «летающего танка», который поддерживает наступающие или обороняющиеся части непосредственно над полем боя, но как отечественный штурмовик Су-25 является неизменным спутником всех военных конфликтов, в которых участвуют ВС РФ, так и американский штурмовик A-10 неизбежно сопровождает американских военных в их похождениях по всему земному шару.

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Правда, в отличие от нашего «Грача», который все еще продолжают производить и модифицировать, американские «Бородавочники» по большей части являются продуктом холодной войны, повторно наладить производство которого американская военщина оказалась не в состоянии.

Да, стоящие на вооружении ВВС США А-10 неоднократно модернизировались, но при этом их количество неуклонно уменьшается. В 2009 году компании «Боинг» выделили четыре миллиона долларов на модернизацию стареющего парка из 365-ти штурмовиков, в то время как сегодня ВВС США имеет на вооружении 281 «Бородавочник».

Износ последнего американского штурмовика стал предметом ожесточенной критики со стороны командования ВВС США, которое уже не раз требовало списать «Бородавочник» на покой, указывая на то, что самый молодой самолет этого типа уже совсем скоро разменяет четвертый десяток. Американский Конгресс много лет подряд разрешение на списание A-10 не давал, отмечая необходимость создания адекватной замены на роль фронтового штурмовика.

Однако на фоне разворачивающегося в США банковского кризиса американским парламентариям все-таки пришлось сдаться и дать разрешение на списание 21 «Бородавочника» уже в этом году, которых заменят далеко не молодые истребители F-16. Последние американский военно-промышленный комплекс все еще может производить.

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Стоит ли говорить, что подобную замену невозможно считать равноценной, учитывая живучесть американского штурмовика, равно как и его внушительное вооружение. Впрочем, руководство ВВС США приветствовало эту новость, уверяя широкую общественность в том, что «дозвуковой самолет не имеет шансов на выживание на современном поле боя». Понять их можно, поскольку за любую аварию древних машин несут ответственность не конгрессмены, а военные, но при этом стоит отметить, что невысокая скорость никогда не мешала российскому Су-25 показывать прекрасную выживаемость на поле боя.