То, о чем мы еще недавно могли рассуждать лишь умозрительно, сегодня становится очевидным для всех. Теперь, когда компания Lockheed Martin заявила о том, что она продолжит выпуск своего легендарного истребителя F-16, мало кто будет сомневаться в том, что на дальнейшей разработке «ультрасовременных» F-35 поставлен крест.
реклама
В общем, хоть где-то американский оборонно-промышленный комплекс можно похвалить, а то в последнее время звездно-полосатые вояки так часто начали позориться, что даже желание подтрунивать над их злоключениями куда-то пропадает. Один «Замволт» чего стоит!
Кстати, выпускать Lockheed Martin планирует не какие-то старые модификации, а новенькую линейку Block 70, первый самолет которой американцы недавно передали Манаме. Сообщается, что компания оснастила эту версию радаром APG-83 AESA, который до этого устанавливался как на злосчастный F-35, так и на мечту любого командира американских ВВС — истребитель F-22 Raptor. Эта модификация должна позволить продлить активную эксплуатацию самолета до 2060 года!
Правда, расшифровать пассы руками, которые делают американские маркетологи, достаточно сложно. Еще вчера американцы потешались, что у «этих русских» есть «четвертое плюс» поколение истребителей, а тут США устанавливают на видавшего виды «дедушку» новый радар и после этого заявляют, что F-16 «будет обладать возможностями самолетов пятого поколения».
В общем, американцы из гонки вооружений постепенно выбывают, но при этом продолжают модифицировать проверенные временем оружейные платформы, что, безусловно, является более чем здравым решением.
Сообщается, что вслед за первым F-16 Block 70, переданным Королевству Бахрейн, последуют еще пятнадцать самолетов это модификации. На данный момент это небольшое государство в Персидском заливе имеет у себя на вооружении двадцать «соколов» устаревших модификаций, в частности шестнадцать F-16C Block 40 и четыре F-16D Block 40.
Всего же компания собирается произвести 147 истребителей различных модификаций для нужд самых разных стран мира, притом что Болгария и Иордания направили запрос на приобретение новых истребителей F-16 относительно недавно. В общем, спрос рождает предложение.