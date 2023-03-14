Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Lockheed Martin продолжит эксплуатацию F-16 до 2060 благодаря выпуску новой модификации
Какие-то чудеса маркетинга на виражах!
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

То, о чем мы еще недавно могли рассуждать лишь умозрительно, сегодня становится очевидным для всех. Теперь, когда компания Lockheed Martin заявила о том, что она продолжит выпуск своего легендарного истребителя F-16, мало кто будет сомневаться в том, что на дальнейшей разработке «ультрасовременных» F-35 поставлен крест.

реклама

В общем, хоть где-то американский оборонно-промышленный комплекс можно похвалить, а то в последнее время звездно-полосатые вояки так часто начали позориться, что даже желание подтрунивать над их злоключениями куда-то пропадает. Один «Замволт» чего стоит!

Кстати, выпускать Lockheed Martin планирует не какие-то старые модификации, а новенькую линейку Block 70, первый самолет которой американцы недавно передали Манаме. Сообщается, что компания оснастила эту версию радаром APG-83 AESA, который до этого устанавливался как на злосчастный F-35, так и на мечту любого командира американских ВВС — истребитель F-22 Raptor. Эта модификация должна позволить продлить активную эксплуатацию самолета до 2060 года!

Правда, расшифровать пассы руками, которые делают американские маркетологи, достаточно сложно. Еще вчера американцы потешались, что у «этих русских» есть «четвертое плюс» поколение истребителей, а тут США устанавливают на видавшего виды «дедушку» новый радар и после этого заявляют, что F-16 «будет обладать возможностями самолетов пятого поколения».

В общем, американцы из гонки вооружений постепенно выбывают, но при этом продолжают модифицировать проверенные временем оружейные платформы, что, безусловно, является более чем здравым решением.

Сообщается, что вслед за первым F-16 Block 70, переданным Королевству Бахрейн, последуют еще пятнадцать самолетов это модификации. На данный момент это небольшое государство в Персидском заливе имеет у себя на вооружении двадцать «соколов» устаревших модификаций, в частности шестнадцать F-16C Block 40 и четыре F-16D Block 40.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Всего же компания собирается произвести 147 истребителей различных модификаций для нужд самых разных стран мира, притом что Болгария и Иордания направили запрос на приобретение новых истребителей F-16 относительно недавно. В общем, спрос рождает предложение.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия против сша #глобальное противостояние #f-16 #четвертое поколение
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Индия сообщила, что она не собирается соблюдать потолок цен на нефть
Байден пообещал «найти виноватых в банковском кризисе»
Грета Тунберг удалила сообщение, предсказывающее конец человечества в 2023
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
25
Украинские солдаты отказываются ехать в Бахмут, опасаясь встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»
7
На улицах Тбилиси проправительственные активисты сжигают флаги Евросоюза
4
Россия придумала, как уничтожить ПВО Украины – Суровикин использует проверенную схему «Медведка-19»
8
Солдат ВСУ показал на видео прилёт авиабомбы УПАБ-1500Э по украинским позициям в районе Авдеевки
+
Какие игры пользуются наибольшей популярностью в PlayStation Store: статистика за февраль
+
The Insider: В Москве готовят позиции для размещения ЗРК С-400
99
Почему Си Цзиньпин посетит Москву первой после своего переизбрания
3
Видеокарту Intel Arc A380 разогнали до 3,0 ГГц и протестировали в 3DMark TimeSpy
+
Некоторые пользователи не могут войти в свои аккаунты «Вконтакте»
+
«Сбер» предупредил о новом способе телефонного мошенничества
+
Энтузиастам удалось снять маски с роботов-близняшек в игре Atomic Heart
3
Бойцы ЧВК Вагнер выдавливают ВСУ из завода АЗОМ
1
Банкротство Silicon Valley может уменьшить давление на Россию
9
SSD надежнее, чем HDD – опубликована новая статистика Backblaze
11
Площадку «Дзен» объединят с «Пульсом» — VK уже ограничил возможность создания каналов в последнем
+
Intel начала снижать цены на процессоры 13-го поколения, подешевел эксклюзивный Core i5-13490F
4
Первая Lada Vesta NG сошла с конвейера в марте с китайским ABS вместо Bosch
11
Дрон-камикадзе Ланцет обнаружил и поразил самоходную французскую гаубицу "Цезарь" - видео
2
Бюджетная видеокарта Intel Arc A380 начинает дешеветь, зарубежные цены снизились на 15-30%
3

Популярные статьи

Спецназ ВМФ России в атаках на инфраструктуру Украины использует западное снаряжение
3
Выбираем 10 лучших недорогих материнских плат для шестиядерных процессоров в 2023 году
11
Российская ракета "воздух-воздух" Р-37М показала уникальную точность в рамках СВО на Украине - MWM
5
-13 градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
247
Новейший GPT-4 - последующее поколение ChatGPT, новая эра в генерации контента
9
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Март)
19
Моё мнение - какой конфиг взять за 50 тыс руб в марте 2023
12
О моем новом компе на Celeron G5905 и его использовании в программах и играх
35
Если США начнут войну с Китаем, Россия может уничтожить все ВВС НАТО в Европе - EurAsian Times
24
AMD против Intel - о плюсах и минусах игровых процессоров
15

Сейчас обсуждают

Дмитрий
23:09
Диск записанный на заводе - может быть. а болванки гниют за полгода и не читаются.
Pioneer выпустила Blu-ray диски емкостью 25 ГБ со сроком службы более 100 лет
REY_B_
23:08
Так лучи дело такое, они и 10 штук 4090 нагнуть могут. В современных играх лучей всё равно лишь местами. Большая часть освещения отрисовывается по старинке.
Вице-президент AMD: мощность RTX 4090 настолько велика, что выходит за рамки здравого смысла
REY_B_
23:07
Ну так и выпустили бы 7600 и 7800, чем разглагольствовать о возможностях потребителей. С начинающейся заварушкой, средний чек всё равно будет только падать.
Вице-президент AMD: мощность RTX 4090 настолько велика, что выходит за рамки здравого смысла
Дмитрий
23:07
Сажают только игрушки дешевые а тут дорогая игрушка
По сообщению ВС США, над Черным морем Су-27 столкнулся с БПЛА MQ-9 Reaper
ffe
23:06
Ну, с писятвторыми-то у меня есть одна более-менее правдоподобная версия - это вынужденная мера. Когда Штаты воевали с Мексикой, хуаны повыбили почти все их современные машины. Запаса новой техники у ...
Генерал Гурулев показал как проходит модернизация советских Т-62 на 103 БТРЗ
Abbad Abdurahman
23:05
Провоцировать нас не нужно было 24 февраля! Спокойно сложили бы оружие, и обошлось бы все несколькими выстрелами, а так у нас теперь блин проблемы… А вы теперь строите заводы на территории стран НАТО!...
Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
Xmast
23:04
Тихий это если вентиля не ставить. Любой звук выходит через открытые отверстия. Если на проце или видяхе вентиль наберет обороты - толстые стенки не помогут. Все будет прекрасно слышно. А если и там и...
-13 Градусов с процессора и видеокарты: меняем хороший корпус на лучший
Андрей Дубовцев
22:59
Когда уже Моль объявит войну украм, чтобы долбить и их союзников. Правда, я думаю, в этом случае они украм помогать не будут.
Чтобы спастись от нового удара "Кинжалами", Украина перенесла производство снарядов в другую страну
REY_B_
22:58
Сколько же развелось идиотов! Есть понятие "deep state". Это люди, которые уже скупили половину полей, лесов и гор. Они владеют кучей всего, что на них находится. И у них естно есть несколько банков.....
Участники криптовалютного рынка выразили опасения законопроектом о налогообложении майнеров
ИстинаГдетоРядом
22:55
не в сети гуляют а по твоему пустому чердаку
В британской MI6 рассказали, почему армия РФ не может наступать ни на одном направлении в рамках СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем