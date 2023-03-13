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Когда в мире геополитики происходит какое-то крупное событие, главное, понять его импликации, а в детали и подробности можно будет вдаваться потом. Когда в 2008 году обанкротился крупный американский банк Lehman Brothers — это не просто привело к началу мирового финансового кризиса, а к поломке всей американской финансовой системы.

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Многочисленные свидетельства говорят нам о том, что брокеры на Wall Street в 2008 году были уверены, что наступил конец времен, поскольку американская экономика с 1971 года не способна функционировать без постоянной выдачи кредитов населению на самые нелепые «хотелки».

Проблема только в том, что с тех пор финансовую систему никто не чинил, поскольку Федеральный резерв США просто включил печатный станок и залил образовавшуюся после банкротства Lehman Brothers брешь в американской экономике дешевой ликвидностью.

Спустя пятнадцать лет неконтролируемой эмиссии американская публика начала задыхаться от галопирующего роста цен, что вынудило Федеральный резерв подымать процентную ставку, тем самым имитируя борьбу с инфляцией. 

Реально остановить инфляцию в США можно только дотянув процентную ставку до 20%, но при подобной ставке Вашингтон не сможет обслуживать свой циклопический внешний долг. В общем, час от часу не легче, а тут Россия проводит СВО не десять дней, как прогнозировали западные военные эксперты до начала конфликта, а больше года, что существенно увеличивает американские расходы на Украину.  

В общем, «Боливар» оказался не железным. Согласно сообщениям СМИ, в Соединенных Штатах обанкротился крупный банк, который хоть и не обладает теми активами, которыми обладал Lehman Brothers, но при этом входит в 20-ку самых крупных банков в США. Да, речь идет про банк Silicon Valley.

Сообщается, что президент Байден выступит со специальным обращением по случаю банкротства этого банка, а Федеральный резерв начал рассматривать предложение о прекращении повышения процентной ставки. 

Так в чем же суть? А суть в том, что финансовые элиты США приходят в состояние паники при одном только упоминании кризиса 2008 года, о котором банкротство Silicon Valley им напоминает. Вне зависимости от того, приведет этот кризис к полному коллапсу американской экономики, либо же коллапс удастся предотвратить, настроение американских «толстосумов» изменилось коренным образом.

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Теперь их уже нельзя будет попросить «затянуть пояса» и подождать разграбления российской экономики, более того, они слышать про Киев и его потребности больше ничего не захотят. В этом смысле я не удивлюсь, если мы скоро все-таки увидим НАТО в границах 1997 года. 

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#сво #россия против сша #глобальное противостояние #американская экономика
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