Не даром говорят, что не нужно иметь ста рублей...

Политик отличается от бизнесмена тем, что бизнесмен хочет все деньги заработать сам, в то время как политик даст заработать своим друзьям. Москва продолжает свой поход по превращению любого шага западных политиков в огромную головную боль для них же самих в четком соответствии с принципами борьбы дзюдо, которая является излюбленным видом спорта нашего президента.

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Уже стало понятно, что арест «оставленных невзначай» на Западе валютных резервов России вышел Вашингтону и Брюсселю боком, а тут еще и западная НКО под названием Центр по исследованию энергии и чистого воздуха (CREA) опубликовала доклад, согласно которому пять стран-союзниц Москвы продали странам ЕС и коллективного Запада нефтепродуктов, полученных из российских углеводородов, на астрономическую сумму в 42 миллиарда долларов.

Понятное дело, что представители данной НКО глубоко возмущены тем, что в обход на установленный странами коллективного Запада потолок цен на российскую нефть Москва продолжает получать баснословные доходы от европейских потребителей. Если вспомнить, что потолок цен на российские нефтепродукты был установлен несколько месяцев назад, то Россия должна была получить как минимум половину от колоссального «куша» за указанное время, что может говорить о доходах в десять миллиардов долларов в месяц!

Но главное в этой истории не деньги, а то, какие страны входят в список «негласных друзей России»: два промышленных центра мира (Китай и Индия), один финансовый центр (ОАЭ), один технологический центр (Сингапур) и одна из самых мощных военных держав в НАТО (Турция).

Проще говоря, Россия дает возможность зарабатывать на своей нефти не абы кому, а важным партнерам, предоставляя Вашингтону делать выбор — предпринимать попытки ломать друзей России через колено, тем самым подрывая двусторонние контакты с ними, либо же игнорировать продолжающуюся торговлю российскими углеводородами в ЕС, тем самым расписываясь в собственном бессилии.

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Не грех будет подсказать нашим вчерашним заокеанским партнерам, что хороших ходов у них в этой партии нет, поскольку фигуры на доске были расставлены заранее с большим вниманием к деталям.