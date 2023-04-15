И что в США будут делать дальше?

Проработавшие сколько-нибудь долгое время на Wall Street аналитики все как один любят поговорку о том, что живущий в стеклянном замке не должен швырять камни. Оно и понятно, ведь рыночные котировки, как и политическое влияние, во многом зависят от восприятия игроков, а последних не следует собственноручно разубеждать в своем могуществе, тем более в тот момент, когда ты хочешь поставить под вопрос состоятельность своих оппонентов.

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Это я к тому, что вводившие потолок цен на российскую нефть страны почему-то не задумывались, а что будет, если он не сработает? То есть коллективный Запад поставил весь свой авторитет на кон, пытаясь любой ценой обескровить российский бюджет, и проиграл.

В начале года прозападные СМИ начали радостно рапортовать о резком снижении доходов российского бюджета в виду того, что формула налогообложения нефтяных компаний рассчитывалась по цене самого дешевого сорта российской нефти Urals, цены на которую обвалились из-за введения в декабре прошлого года потолка в 60 долларов за один баррель российской нефти.

Понятное дело, что доходы российских нефтяных компаний пострадали куда меньше, чем налоговые отчисления, но это уже сторонников «последнего гегемона» интересовало мало, а между тем государство могло в любой момент попросить нефтяников поделиться недополученными налогами, но делать это не стало.

Важно было, чтобы каналы поставок российский нефти переориентировались с Европы на Китай и Индию, а процесс этот происходит значительно проще, когда покупатель видит для себя ощутимую выгоду. Когда же этот процесс закончился, страны ОПЕК+ заявили о снижении добычи нефти на один миллион баррелей в сутки. И что же мы видим?

Согласно данным Международного энергетического агентства, нефть марки Urals стабильно торгуется выше отметки в 60 долларов за баррель уже более недели, что означает, что все остальные российские марки уходят с молотка по еще более высокому ценнику.

Это означает, что западный план по ограничению цен на российскую нефть провалился. Ведь Запад же не может притвориться, что он вводил потолок цен понарошку, а теперь все прекрасно видят, что мир спокойно торгует углеводородами из России и ничего страшного с участниками рынка не происходит.

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Более того, учитывая тот факт, что благодаря России, саудовские нефтяники по итогам прошлого года зафиксировали рекордные доходы, никто не мешает странам ОПЕК+ и дальше снижать добычу, отправляя нефтяные котировки ввысь к новым вершинам.