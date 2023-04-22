Как говорил классик: "Это вам не это!"

Пока западные СМИ пытаются сделать вид, что Индия все-таки намерена хоть как-то соблюдать потолок цен на российские энергоносители, Нью-Дели не просто не намерена этого делать, она ищет расширения торговли с Москвой.

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А между тем многие эксперты отмечают, что если Индия еще не обогнала Китай по количеству населения, то очень скоро может это сделать. Конечно, страна специй по экономическим показателям пока не может поспорить с Поднебесной, но и современный Китай смог достигнуть своего сказочного могущества всего за каких-то пару десятилетий благодаря своему населению и доступа к природным ресурсам.

Теперь же индийские политические элиты хотят сами повторить этот путь, но сделать это без дружбы с Москвой невозможно. Можно поспорить, что Нью-Дели принимала эти расчеты во внимание, когда готовила поездку огромной делегации (свыше 50-ти представителей) в Россию в последнюю неделю апреля.

В прошлом году Индия смогла увеличить импорт товаров из России в четыре раза, но при этом Москва не смогла импортировать прежнего объема индийских товаров из-за проблем в валютных расчетах, что привело к падению индийского экспорта на 12%.

Понятное дело, что во главе угла по прежнему стоят углеводороды, но нет никаких сомнений, что прибывающая в Москву на следующей неделе индийская делегация будет обсуждать торговлю и другими категориями товаров, от чая и кофе до высокотехнологичных товаров и услуг.

Многие эксперты отмечают, что заключение договора о беспошлинной торговле между Москвой и Нью-Дели уже стоит на повестке дня, ведь подобные договоренности были бы настоящим прорывом для российской экономики. Понятное дело, что торговля эта будет осуществляться в каких угодно валютах, но не в американской, а объемы её будут только расти.

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Не сложно догадаться, что если по итогам визита индийской делегации в Москву и Санкт-Петербург подобное соглашение заключено не будет, то во всяком случае обсуждение его будет вестись самым оживленным образом. И как тут не удивиться политической близорукости коллективного Запада, который своими действиями значительно ускорил сближение Москвы не только с Китаем, но и с Индией!