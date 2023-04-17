Есть люди, которых очень тяжело остановить.

Для тех людей, которые остаются далеки от современного медийного мира с его сумасшедшими законами, «непотопляемость» Дональда Трампа не имеет разумного объяснения. Нет, кроме шуток, бывший американский президент не просто продолжает спокойно жить в стране, половина населения которой его ненавидит, он еще и прекрасно себя чувствует!

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Я лично имел возможность беседовать с американцами, которые не хотят жить с «оранжевым монстром» в одном государстве, хотя казалось бы, ну живет в твоей стране такой политики, ну, а тебе то с того что? Вполне себе, кстати, патриотичный тип, хоть и любит приврать по поводу и без.

Однако тем, кто съел в сети Интернет нет один пуд соли, феномен Дональда Трампа достаточно хорошо понятен, ведь в сети не бывает плохо или хорошего пиара. Если о тебе говорят, значит у тебя будут как сторонники, так и противники, что бывший американский президент весьма наглядно демонстрирует.

Более того, Трамп продолжает зарабатывать на тех скандалах, которые возникают из-за попыток Демократической партии избавится от него всеми возможными способами.

Так, согласно предоставленной им финансовой отчетности, которую кандидаты президенты в США должны подавать в обязательном порядке, с момента ухода с поста американского президента в 2020 году состояние Дональда Трамп выросло вдвое, достигнут отметки в 1,2 миллиарда долларов!

За один только 2021 год финансовая империя скандального политика принесла ему и его семье 282 миллиона долларов, в то время как на одних только публичных выступлениях за четыре года «оранжевый монстр» заработал 5 миллионов долларов.

Да куда там, только со своей последней книги Трамп получил гонораров под миллион долларов, а написал он далеко не одно произведение. В общем, все к чему ни притронется Трамп — все превращается в зеленые бумажки с портретами его предшественников на президентском посту.

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Можно не сомневаться, что и новый виток «политической Санта-Барбары» в США обернется не только жаркими политическими баталиями, но и солидными доходами для неуемного республиканского кандидата.