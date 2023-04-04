Когда желающих проверить устойчивость доллара становится все меньше...

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Пока в США продолжают испытывать цифровую замену доллару, самые разные страны мира с нарастающей скоростью отказываются от использования доллара в международных расчетах. Пока сложно сказать, станет ли китайский юань главной валютой международной торговли, либо же с ним сможет поспорить индийская рупия, но тренд уже сейчас неоспорим.

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Так, Индия, которая в одночасье стала одним из двух крупнейших импортеров российской нефти после целого ряда недальновидных решений западных политиков, продемонстрировала всем намерение укреплять свой статус независимого игрока на международной арене.

Сделала она это путем достижения соглашения с Малайзией о переводе двухсторонней торговли в рупии, объем которой оценивается экспертами на уровне 19 миллиардов долларов в год. Понятное дело, что теперь страны смогут быстрее избавляться от пресловутых «зеленых бумажек», которые они до этого вынуждены были покупать для проведения трансграничных торговых операций.

Сообщается, что принадлежащий индийскому правительству банк Union Bank of India открыл деноминированный в малайзийских ринггитах корреспондентский счет в расположенном в Малайзии банке India International Bank of Malaysia. Речь идет об использовании так называемых «ностро» и «востро» счетов, которые банкиры используют с четырнадцатого века для проведения валютных операций.

Как я уже отмечал, использование подобной схемы позволяет двум странам увеличить объем взаимных инвестиций, потому что участники торговли вывозят из другой страны не иностранную валюту, а купленные (или произведенные) товары, которые они затем уже реализуют у себя на родине.

Понятное дело, что если вчерашний ближайший союзник США переходит на расчеты в рупиях, а сами американцы спешно тестируют замену доллару, то дела у набившей всем оскомину «зеленой бумажки» идут из вон рук плохо.

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А как может быть иначе, если легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт недавно сравнил проводимую при Байдане эмиссию доллара с раздачей миллиона долларов каждому американскому семейству. Стоит ли удивляться, что при таких условиях остановить инфляцию в США невозможно, а другие страны не хотят её импортировать к себе из «сияющего града на холме».