Тот самый случай, когда между словом и делом...

Сравнивать современный коллективный Запад с поздним Советским Союзом американские журналисты начали достаточно давно. И их сложно в этом винить, потому что общая стройность лозунгов и пафос речей западных политиков давно уже перестали отражать реальное положение дел в Европе и США.

реклама

Если даже перед непосредственным развалом СССР достаточно сложно было найти жителя Страны советов, который публично отказался бы от коммунистических взглядов, так и на Западе сегодня нет компании, которая готова была бы отойти от «линии партии» и публично отказаться от идеи «наказания России».

Однако группа западных экономистов, которая решила изучить, как дела обстоят на самом деле, внезапно для себя выяснила, что меньше 9% всех западных компаний предпринимали реальные шаги по уходу с российского рынка. Другими словами, 91% всех западных фирм, действующих на территории стран ЕС и Большой семерки, не захотели платить из своего кармана за геополитические авантюры Вашингтона и Брюсселя.

Издание Politico, цитирующее исследование, отмечает, что поведения свыше 1200-та западных фирм ставит под вопрос их желание «отсоединяться» от тех экономик, которые страны Запада называют своими геополитическими противниками.

Что любопытно, американские и японские компании в процентном соотношении куда охотней уходили из России, чем это делали их европейские коллеги. Так, около 18% американских и менее 15% японских компаний согласились уйти из России, в то время как европейские производители товаров и услуг едва перешагнули отметку в 8%.

Подобное соотношение не просто хорошо демонстрирует настроения на так называемом коллективном Западе, но и иллюстрирует разницу интересов разных частей этой мыслительной конструкции. Чем чаще американские эмиссары будут ездить в Старый свет с требованием «немедленно прекратить безобразие», а о подобных поездках западные СМИ сообщают по несколько раз в неделю, тем более явными будут становиться противоречия между ЕС и США.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Потому что в своей неуемной гордыне в Вашингтоне забыли, что экономические интересы диктуют геополитический расклад сил, а не наоборот.