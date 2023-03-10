Нам лавры не нужны, главное - результат.

Вражда между двумя крупнейшими сектами Ислама на Ближнем Востоке идет уже добрую тысячу лет, но последние сто лет она последовательно подогревается стараниями англосаксов. В этом смысле мировые СМИ правы, когда они называют соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Ираном, который является самым сильным шиитским государством, и Саудовской Аравией, которую можно смело назвать самой влиятельной страной в суннитском мире, историческим событием.

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Это стало возможным благодаря трехдневным переговорам, которые завершились сегодня в Пекине. Опосредованное противостояние между Тегераном и Эр-Риядом продолжалось многие годы в самых разных странах мира, включая Йемен, Ливию, Сирию и Ирак. И хотя роль Поднебесной в восстановлении дипломатических отношений между двумя странами невозможно отрицать, следует честно признать, что это событие стало возможным только благодаря той активной роли, которую Москва играет на международной арене.

Вообще, благодаря добрососедским отношениям с целым рядом мировых столиц наша дипломатия добивается сближения стран, которые раньше смотрели друг на друга если и не через прорезь прицела, то с очень большим недоверием. И Саудовская Аравия и Иран — это всего лишь один пример, взять хотя бы сближение Китая и Индии, которые, помимо своего соревнования глобальных амбиций, еще даже толком не разрешили территориальные споры друг с другом.

В лице Москвы страны Востока находят не только посредника и третейского судью, но и суровую силу, которая никому не позволит попирать ногами нормы международного права. По совету своих заокеанских друзей страны Персидского залива во главе с Эр-Риядом вложили в опосредованную войну против Сирии астрономические суммы. Однако Москва не позволила пасть Дамаску — ближайшему союзнику Ирана на Ближнем Востоке. Приход российских ВКС на сирийскую землю в 2015 году раз и навсегда положил конец террористическим ордам наемников, грабящих мирные сирийские города.

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Но Москва не стала наказывать Эр-Рияд за его ошибки, вместо неё это сделали американцы, которые вывели свои системы ПВО из Саудовской Аравии в тот момент, когда до неё докатились отголоски другого опосредованного противостояния Эр-Рияда и Тегерана в лице атак йеменских повстанцев на саудовские НПЗ. В этом смысле верность заветам героя Данилы Багрова из одного всеми любимого кинофильма сослужила российской дипломатии хорошую службу. Потому что именно сила правды заставила двух непримиримых противников начать договариваться, пусть и в Пекине.