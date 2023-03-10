Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Почему примирение Ирана и Саудовской Аравии — это заслуга России
Нам лавры не нужны, главное - результат.
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Вражда между двумя крупнейшими сектами Ислама на Ближнем Востоке идет уже добрую тысячу лет, но последние сто лет она последовательно подогревается стараниями англосаксов. В этом смысле мировые СМИ правы, когда они называют соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Ираном, который является самым сильным шиитским государством, и Саудовской Аравией, которую можно смело назвать самой влиятельной страной в суннитском мире, историческим событием.

реклама

Это стало возможным благодаря трехдневным переговорам, которые завершились сегодня в Пекине. Опосредованное противостояние между Тегераном и Эр-Риядом продолжалось многие годы в самых разных странах мира, включая Йемен, Ливию, Сирию и Ирак. И хотя роль Поднебесной в восстановлении дипломатических отношений между двумя странами невозможно отрицать, следует честно признать, что это событие стало возможным только благодаря той активной роли, которую Москва играет на международной арене.

Вообще, благодаря добрососедским отношениям с целым рядом мировых столиц наша дипломатия добивается сближения стран, которые раньше смотрели друг на друга если и не через прорезь прицела, то с очень большим недоверием. И Саудовская Аравия и Иран — это всего лишь один пример, взять хотя бы сближение Китая и Индии, которые, помимо своего соревнования глобальных амбиций, еще даже толком не разрешили территориальные споры друг с другом.

В лице Москвы страны Востока находят не только посредника и третейского судью, но и суровую силу, которая никому не позволит попирать ногами нормы международного права. По совету своих заокеанских друзей страны Персидского залива во главе с Эр-Риядом вложили в опосредованную войну против Сирии астрономические суммы. Однако Москва не позволила пасть Дамаску — ближайшему союзнику Ирана на Ближнем Востоке. Приход российских ВКС на сирийскую землю в 2015 году раз и навсегда положил конец террористическим ордам наемников, грабящих мирные сирийские города.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Но Москва не стала наказывать Эр-Рияд за его ошибки, вместо неё это сделали американцы, которые вывели свои системы ПВО из Саудовской Аравии в тот момент, когда до неё докатились отголоски другого опосредованного противостояния Эр-Рияда и Тегерана в лице атак йеменских повстанцев на саудовские НПЗ. В этом смысле верность заветам героя Данилы Багрова из одного всеми любимого кинофильма сослужила российской дипломатии хорошую службу. Потому что именно сила правды заставила двух непримиримых противников начать договариваться, пусть и в Пекине.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#иран #глобальное противостояние #саудовская аравия #ближний восток
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
Трамп признался, что готов был отдать русскоязычные регионы Украины России
CNN: Россия передаёт захваченные западные образцы оружия Ирану
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чем закончился российский «удар возмездия» по Украине
49
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
17
Уехавшие от мобилизации в Грузию покидают страну из-за начавшихся протестов
98
Пригожин рассказал в чём секрет успеха ЧВК "Вагнер" и почему вагнеровцы самые боеспособные
8
Инсайдеры предсказывают платформе AMD AM5 поддержку модулей DDR5 24/48 ГБ в прошивке AGESA 1.0.0.7
1
Нидерланды введут новые ограничения на поставку литографического оборудования в Китай к лету
+
На Украине заявили о шести гиперзвуковых «Кинжалах», применённых ВС РФ в ходе сегодняшнего ракетного удара
13
Веб-версия Google Translate научилась переводить текст на изображениях
1
ЧВК "Вагнер" выдавили украинские силы из населённого пункта Дубово-Василевка
1
Пригожин опять заявил, что проблемы с обеспечением ЧВК «Вагнер» снарядами не решены
33
В Европе заявили, что дешёвые энергоресурсы для ЕС остались в прошлом
15
Опубликован полный список достижений Cities: Skylines 2 - разбор информации
1
Вторая предварительная версия Android 14 для разработчиков запрещает незаметно делать скриншоты
+
46 смартфонов Xiaomi получили финальную прошивку MIUI 14 на Android 13 на утро 8 марта 2023г
4
Новая память Corsair DDR5 на 192Gb уже продаётся за 750 долларов
+
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
8
Рамзан Кадыров рассказал об украденном у него коне за 10 млн$ в Чехии
18
Согласно исследованию, озоновый слой Земли уменьшился на 10% из-за дыма от лесных пожаров
+
Call of Duty - одно из самых токсичных сообществ согласно исследованию WordTips
2
Российский танк Т-90М "Прорыв" признан лучшим танком СВО
13

Популярные статьи

Атомные подводные лодки ВМФ РФ, появившиеся у берегов США, вызвали тревогу в Пентагоне
22
12 оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых ПК весной 2023 года
26
Почему AMD Radeon 6700 XT и 6750 XT в 2023 году - лучшие видеокарты для покупки
73
Microsoft закапывает Starfield и выбывает из гонки консолей
21
Windows 10 или Windows 11 — разбираемся, что лучше для игр в 2023 году
26
Dying Light 2: Stay Human - очень краткий обзор
6
Почему РФ не наносит ударов «Кинжалами» по центрам принятия решений в Киеве – версия полковника РФ
19
Главные игры марта 2023 года
7
Почему Китай может вооружить армию России для победы в конфликте на Украине
14
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
41

Сейчас обсуждают

Aslan Heroes
21:17
А зачем такая моща роутеру кроме собственно майнинга? Сказывается ли это положительно на его основных функциях( к которым майнинг не относится)? Много вопросов и мало ответов.
Роутер TP-Link NX31 с поддержкой Wi-Fi 7 майнит криптовалюту быстрее GeForce RTX 4090
REY_B_
21:08
Надо понимать, что снарядов ВСЕГДА меньше, чем хочется. Занимаясь длительным расстрелом всего и вся, означает что снаряды будут потрачены впустую. Для чего и нужна Военная Наука! Чтобы побеждать проти...
Зеленский уничтожил в "мясорубке" Артемовска лучшие подразделения ВСУ - Military Watch
Эовейн Триада
21:08
13500 всё таки процессор нового поколения, хотя с 3060 любого хватит, но при прочих равных лучше 12-13 поколение. И E ядра никому не мешают, они работают тоже, ну можно выключить, но потом все их вклю...
Мой тернистый путь на пути сборки игрового ПК для школьника
Xmast
21:07
Ну нормально. Железячный обзор. Когда эти системы были актуальны стоили огромных денег. А теперь уже устарело. Я на своей ddr4 настроил и получил 69к на копирование и 45-47нс задержки (12700к). Смотре...
Двухпроцессорные монстры на LGA-2011 - подробности эксплуатации определенных моделей
Abbad Abdurahman
21:06
А чего мы ожидали??? Что Хохлы нас по головке гладить будут? Спецоперация не была запланирована на такой долгий срок, естественно теперь мы вынимаем, но ничего страшного, атомные подводные лодки уже в...
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
Леонид Цыганов
21:03
Да бандерлогам, пшекам и англосаксам это не доходит пока не прилетит.
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
Александр Романцов
21:03
А если США решат что россиянам не нужны андроид и вондос, что тогда?
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
Александр Романцов
21:02
И кто будет это делать, Лавров?
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
Александр Романцов
21:01
А для России прям вообще никакого эффекта не будет, ага
Лавров подтвердил неизбежность ответа на подрыв Северных Потоков
Леонид Цыганов
21:01
Да это мультики😂😂
В Киев прилетело сразу 6 гиперзвуковых «Кинжалов» - ракету не использовали уже больше полугода
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем