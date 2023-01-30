А я всегда говорю, что "жу-жу" просто так не бывает.

Прогнозы американских аналитиков продолжают оставаться неутешительными: Вашингтону нужно выпутываться из заваренной им каши на Украине, но переговоры Москва с ним вести не намерена. Теперь это уже не просто догадки, поскольку недавно высокопоставленный представитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не будет не только разговаривать с украинскими марионетками Запада, но и с их заокеанскими кукловодами, пока те поставляют на Украину оружие.

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Дело — труба, звездно-полосатым фокусникам от мира геополитики остается только попытаться излюбленным приемом переключить внимание мировой общественности на другую точку земного шара. Тем более что искать эту самую «другую точку» долго не придется, поскольку один из главных мозговых центров США Брукингский институт еще в 2009 году обрисовал общий сценарий нападения Вашингтона на Тегеран. Были в этом плане и конфликт в Сирии, и «внезапное появление» запрещенной в России террористической организации ДАИШ, и «неожиданное» заявление Дональда Трампа об одностороннем выходе США из сделки по иранской ядерной программе. Не было пока только самой атаки на Иран.

В этой связи недавняя атака трех «высокотехнологичных» дронов на военный объект в третьем по величине городе Ирана — Исфахане можно считать первыми аккордами будущего действа. Иранское информационное агентство IRNA сообщает, что все три дрона были выведены из строя комплексами РЭБ, охраняющими военный объект, однако один из них, после потери управления, упал на крышу атакуемого здания, незначительно её повредив.

На спутниковых снимках, которые западные журналисты продолжают изучать, никаких значимых повреждений объекта не видно. Кстати, строили его еще сами американцы в качестве ангара для своих F-14, задолго до Исламской революции, поэтому здание должно быть крепким.

Западные СМИ старательно распространяют слухи, что в данном ангаре хранились или производились боеприпасы, чтобы попытаться связать его с российской СВО, но можно не сомневаться, что на самом деле здание как-то связано с иранской ядерной программой, которая движется вперед семимильными шагами. Согласно заявлению катарского министра иностранных дел шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани, он недавно передавал Тегерану сообщение от американцев, касающееся иранской ядерной программы.

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Любопытно, что летом прошлого года иранские спецслужбы заявили о выявлении подготовленной Израилем диверсионной группы из этнических курдов, которые собирались взорвать то же самое здание. А незадолго до нового года в иранских СМИ появились сообщения о постановке на вооружение в Иране комплексов РЭБ, сравнимых по возможностям с легендарными российскими комплексами «Красуха». Даже сложно предположить, кто мог такие комплексы Тегерану предоставить. Так или иначе, в Иране к теплому приему американо-израильского вторжения тщательно готовятся и, судя по результатам атаки дронов, готовятся неплохо.