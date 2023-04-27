Что-то "горячие финские парни" перемудрили.

Мы уже тут кратко обсуждали, что вхождение Финляндии в НАТО не пройдет для неё бесследно. Многие ругали турецкого президента Тайипа Эрдогана, который одобрил вхождение северного соседа России в Североатлантический альянс. В этом контексте важно не то, мог ли турецкий лидер реально помешать Хельсинки, а в том, нужно ли это было России.

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Как мы знаем, 9 из 10 западных компаний продолжают свой работу в России и делают они это не из гуманистических соображений, а потому, что присутствие на российском рынке приносит им ощутимые доходы. Западные столицы надеются, что им удастся каким-нибудь образом принудить эти самые компании с российского рынка уйти.

Со своей стороны Москва может использовать эти компании для приведения западных политиков в чувство. В этом смысле Россия и западный бизнес стали естественными союзниками, потому что у них общие интересы. Впрочем, западный бизнес не торопится использовать свои рычаги давления, полагая, что «как-нибудь оно само рассосется».

И тут финские компании внезапно для себя стали первыми кандидатами на демонстрацию того, что бывает с желающими «пересидеть» геополитическую нестабильность. Сегодняшним указом президент РФ Владимир Путин передал расположенные в России активы финской энергетической компании Fortum и её немецкой дочки Uniper под внешнее управление.

Шутки шутками, а стоимость одних только российских активов Fortum в конце прошлого года оценивалась в сумму в 1,8 миллиарда долларов США, в то время как пять электростанций Uniper — это тоже не семечки.

Понятное дело, что Москва может как вернуть контроль над этими активами Хельсинки, ссылаясь на то, что её действия были продиктованы соображениями обеспечения энергетической безопасности, так и вовсе продолжить передачу активов западных компаний под внешнее управление. Мол, не надо сидеть на двух стульях, господа капиталисты, настало время определяться.

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Для официального Хельсинки ситуация тоже выглядит достаточно кисло, поскольку Финляндия — страна маленькая, миллиардами долларов разбрасываться она себе позволить не может, а тут еще и за членство в НАТО 2% ВВП достань и положи на бочку. А советский мультипликационный кот Леопольд всем предлагал жить дружно…