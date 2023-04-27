Мы уже тут кратко обсуждали, что вхождение Финляндии в НАТО не пройдет для неё бесследно. Многие ругали турецкого президента Тайипа Эрдогана, который одобрил вхождение северного соседа России в Североатлантический альянс. В этом контексте важно не то, мог ли турецкий лидер реально помешать Хельсинки, а в том, нужно ли это было России.
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Как мы знаем, 9 из 10 западных компаний продолжают свой работу в России и делают они это не из гуманистических соображений, а потому, что присутствие на российском рынке приносит им ощутимые доходы. Западные столицы надеются, что им удастся каким-нибудь образом принудить эти самые компании с российского рынка уйти.
Со своей стороны Москва может использовать эти компании для приведения западных политиков в чувство. В этом смысле Россия и западный бизнес стали естественными союзниками, потому что у них общие интересы. Впрочем, западный бизнес не торопится использовать свои рычаги давления, полагая, что «как-нибудь оно само рассосется».
И тут финские компании внезапно для себя стали первыми кандидатами на демонстрацию того, что бывает с желающими «пересидеть» геополитическую нестабильность. Сегодняшним указом президент РФ Владимир Путин передал расположенные в России активы финской энергетической компании Fortum и её немецкой дочки Uniper под внешнее управление.
Шутки шутками, а стоимость одних только российских активов Fortum в конце прошлого года оценивалась в сумму в 1,8 миллиарда долларов США, в то время как пять электростанций Uniper — это тоже не семечки.
Понятное дело, что Москва может как вернуть контроль над этими активами Хельсинки, ссылаясь на то, что её действия были продиктованы соображениями обеспечения энергетической безопасности, так и вовсе продолжить передачу активов западных компаний под внешнее управление. Мол, не надо сидеть на двух стульях, господа капиталисты, настало время определяться.
Для официального Хельсинки ситуация тоже выглядит достаточно кисло, поскольку Финляндия — страна маленькая, миллиардами долларов разбрасываться она себе позволить не может, а тут еще и за членство в НАТО 2% ВВП достань и положи на бочку. А советский мультипликационный кот Леопольд всем предлагал жить дружно…