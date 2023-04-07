Мёрзни, мёрзни волчий хвост...

Мало кто будет спорить, что в основе нынешнего глобального противостояния ведущих мировых держав лежит желание пересмотреть существующий миропорядок. Более того, Россия и коллективный Запад даже не могут договориться о том, какой миропорядок мы будем пересматривать, потому что мы говорим о той системе международных отношений, которая сложилась после окончания Второй мировой войны, а Вашингтон считает, что Россия пытается пересмотреть систему, установившуюся после 1991 года.

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А между тем после окончания Второй мировой войны осталось много нерешенных вопросов, заниматься которыми у измученной невиданными испытаниями Страны Советов не было никакой возможности. Да и после драки кулаками не машут.

Так и получилось, что Финляндия, которая принимала самое активное участие в бесчеловечно циничной блокаде Ленинграда, смогла избежать какого-либо возмездия. Ну так мы же сейчас пересматриваем сложившуюся систему международных отношений, ведь так? Вот пора пересмотреть и то, как мы относимся к участию Финляндии во Второй мировой войне.

Многие сегодня заявляют, что Третья мировая война ведется на информационном фронте, что в корне неверно. В старину войны начинались в тот момент, когда экономические методы воздействия делали жизнь народа невыносимой. Ядерное оружие исключило данную опцию и отныне глобальные конфликты ведутся лишь на экономическом фронте.

А если так, то неправы те комментаторы, которые заявляют, что турецкий лидер Тайип Эрдоган сделал Москве гадость, допустив Финляндию в НАТО. Во-первых, большого выбора у него все равно не было. Во-вторых, а кто сказал, что Москва не хочет видеть Хельсинки в НАТО?

России как раз выгодно, чтобы весь мир видел, что мы экономические войны просто так ни против кого не начинаем, сначала страна сама должна записать себя в противники Москвы и лишь потом она сможет превратиться в подобие Украины, которая неподъемным ярмом висит на шее у коллективного Запада.

Китай уже продемонстрировал, как работает эта технология на примере Австралии, которая на несколько лет потеряла возможность ввозить в Поднебесную свой уголь и очень быстро отказалась от любой антикитайской риторики. Для официального Хельсинки данный пример показательным не стал, чем и продиктовано было желание вступить в НАТО.

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Ну что же, а теперь настало время вспомнить об осаде Ленинграда, потому что запрет на вывоз российской древесины больно бьет по экономике Финляндии, где лесоперерабатывающая промышленность играет первую скрипку. Различные СМИ рапортуют, что в Хельсинки с нетерпением ждут отмены этого запрета. Ну что же, удачи!