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Россия все еще продолжает экспортировать по морю свыше 3 миллионов баррелей нефти в день
Хотели как хуже, а получилось как всегда.
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Страны коллективного Запада изначально задумывали потолок цен на российскую нефть не только как способ нанести ощутимый ущерб доходам российского бюджета, но и как элемент вытеснения Москвы с привычных ей рынков, освободившееся место на которых должны были занять ближайшие соратники Вашингтона.

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Однако в начале годе российское руководство сделало ход конем и перевело свои поставки по морю в порты двух крупнейших игроков в Азии — Китая и Индии. Последние в одночасье превратились не только в главных потребителей российской нефти, но и стали активно черное золото из России перерабатывать, вытесняя тем самым с рынка традиционных европейских производителей нефтепродуктов, которые сами себя лишил доступа к российским углеводородам.

В этой ситуации даже несмотря на заявление Москвы о снижении добычи нефти на 500 тысяч баррелей нефти в день, которое изначально планировалось закончить в этом месяце,объемы экспорта российской нефти по морю по-прежнему не снижаются. Кстати, российское руководство уточнило, что оно планирует завершить процесс снижения добычи до конца июня.

На протяжении шести последних недель, среднесуточные объемы вывозимой танкерами нефти не падали ниже отметки в 3 миллиона баррелей нефти в день, при этом танкеры всякий раз отправлялись в Китай, Индию и «куда-то в Азию». Последний пункт назначений, как уже успели выяснить западные эксперты, в итоге оказывался портом одного из двух упомянутых выше друзей России.

В общем, как бы не кривили лицо западные журналисты, а нефтегазовые доходы России никуда не делись, ну не предлагают же нам в самом деле поверить, что Москва торгует такими объемами нефти себе в убыток? Более того, если раньше Россия вытесняла с рынков одних только поставщиков сырой нефти, то теперь с её подачи Пекин и Нью-Дели доводят до банкротства производителей нефтепродуктов по всему миру.

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И решить этот ребус куда сложнее, чем избавиться от одной только «страны-бензоколонки», потому что Запад долгое время пытался рассорить Китай и Индию, а тут у них теперь не только друзья общие, но и доходы. Дело серьезное.

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#глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ
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