Ну, теперь уж только держись...

После того как практически все западные аналитики признались, что Вашингтон просто не поспевает за темпами военного строительства Поднебесной, Пекин уже не видит необходимости себя как-то сдерживать.

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Не успел президент Тайваня Цай Инвэнь вернуться на родину, как китайские военные начали трехдневные учения, целью которых является симуляция морской блокады «мятежного острова». Учения, которые подразумевают живые стрельбы, начались с того, что 71 самолет ВВС КНР без предупреждения пересек срединную линию Тайваньского пролива и вошёл в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Впрочем, некоторые части программы учений могут растянуться на срок до 12 дней, что должно заставить сторонников Цай Инвэнь, с которой Пекин отказывается даже разговаривать, заметно понервничать.

Учитывая тот факт, что страны коллективного Запада даже не могут наладить поставку достаточного количества артиллерийских снарядов на Украину, не стоит ожидать, что учения могут перейти к открытым боевым столкновениям между Пекином и Вашингтоном.

Очевидно, что план КНР по «мирному» возвращению острова заключается в поддержке симпатизирующего Пекину кандидата на президентских выборах на Тайване, кого-то вроде недавно упомянутого мной Терри Гоу. Понятно, что после избрания такого кандидата, любая попытка стран Запада избавиться от него будет самым жестким образом блокироваться Поднебесной.

В этой ситуации Пекину нужно продемонстрировать, что все беды «мятежного острова» происходят от действий нынешней его главы Цай Инвэнь, на что и направлено проведение столь массовых учений.

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Понятное дело, что тайваньский бизнес не слишком-то рад тому, что китайские военные учатся устанавливать режим полной блокады их острова в тот момент, когда цены на морские перевозки лишь только растут благодаря геополитической нестабильности. В этом смысле уже не первый раз поддавшаяся на уговоры Вашингтона Цай Инвэнь совершила серьезную ошибку, отправившись с визитом в США, за что она вскоре может поплатиться своей политической карьерой.