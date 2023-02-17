А все оказалось довольно прозаично...

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Когда я увидел в отечественных СМИ сообщения о том, что Пакистан якобы поставляет оружие на Украину, я был весьма и весьма удивлен. Вплоть до начала двухтысячных США всякий раз обращались к Исламабаду, когда нужно было сделать какую-нибудь «грязную работенку», которую никто другой делать не хотел. Так пакистанские спецслужбы внесли весомую лепту в борьбу с советскими воинами-интернационалистами в Афганистане, но и это сошло Исламабаду с рук благодаря его «ядерному зонтику».

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Сегодня Пакистан — это совсем другое государство, прежде всего потому, что он предпочел похоронить свои давние связи с США в пользу развития плодотворных отношений с Пекином. Последний видит в своем ближайшем соседе не только противовес Индии, но и первое звено важного торгового коридора, который Поднебесная собирается выстроить в рамках глобального инфраструктурного проекта «Один пояс и один путь».

Да, в прошлом году США удалось выбить из кресла премьер-министра, ориентированного на обеспечение общенационального процветания страны, Имран Хана и посадить туда своего ставленника — Шахбаза Шарифа, но местные элиты на пушечный выстрел никого не подпустят к своим контактам с Китаем, поэтому роль последнего свелась к попыткам предотвратить возвращение Хана.

В этом контексте любые поставки оружия Украине были бы восприняты в Пекине как игра против китайских интересов, поскольку Москва является самым важным союзником КНР в нынешнем геополитическом противостоянии. Более того, одного звонка со стороны российских политиков было бы достаточно, чтобы Китай использовал всё свое влияние для блокировки подобных поставок.

В связи с этим недавнее заявление пресс-секретаря МИД Пакистана Мумтаз Захры Балоч о том, что Исламабад ничего не поставляет Украине, показалось мне не только закономерным, но и своевременным. Однако я не мог удержаться от того, чтобы не найти издание, которое и стало автором «утки» о поставках ВСУ из Пакистана.

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И это оказалось не американское, а индийское издание под названием The Economic Times, которое принадлежит одной из богатейших семей Индии — семейству Джайн. Последнее, кстати, довольно известно своей страстью распространять сплетни, которая однажды закончилась общенациональным скандалом, когда одна из газет семейства оболгала премьер-министра Индии Нарендру Моди. Если семейству богатеев спустили такое, то уж по поводу распространения дезинформации о Пакистане, отношения которого с Нью-Дели традиционно остаются натянутыми, переживать точно никто не будет.