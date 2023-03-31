Несмотря на достаточно специфическую систему управления, а также целый ряд серьезных геополитических просчетов, которые Эр-Рияд совершил на международной арене за последние десять лет, нельзя забывать, что Саудовская Аравия — это центр мусульманского мира, который обладает колоссальными финансовыми ресурсами. Следовательно, любые шаги «хранительницы Мекки и Медины» — это создание тренда, которому государства менее влиятельные будут стараться следовать.
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В этой связи получение Саудовской Аравией статуса партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества заметно повышает престиж этой международной организации, в которой статус партнера так же имеют Турция, Египет, Катар и Шри-Ланка. Более того, ОАЭ и Мьянма сейчас проходят процедуру получения статуса партнера. Понятное дело, что чем больше стран его получат, тем сильнее партнеры будут стремиться стать полноправными членами организации, в которую входят Россия, Китай, Индия, Иран, Пакистан и ряд государств Средней Азии.
А куда международным игрокам еще стремиться? По сути, так называемый коллективный Запад обесценил привычные всем международные площадки, такие как ООН, «Большая семерка» и «Большая двадцатка». Помимо сугубо региональных организаций вроде ССАГПЗ и АСЕАН, набирающим силу международным игрокам требуется место, где они могли бы обсудить свои идеи с будущими столпами нарождающегося международного миропорядка, такими как Россия, Индия и Китай.
А где это можно сделать лучше, чем в рамках той же БРИКС или ШОС?
Да, эти организации никогда не сравняются по своему общественному резонансу с Большой семеркой, которая и собирается по большому счету лишь для того, чтобы продемонстрировать единство и благосостояние так называемого коллективного Запада. Но широкой общественности и не обязательно понимать, какую роль ШОС играет в мире. Главное — это желание самых разных стран мира принять участие в организации, которая предоставляет площадку для переговоров самых разных игроков, и что делает она это на паритетной основе.