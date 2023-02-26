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Потенциальным жертвам катастрофы в Огайо посоветовали сдать анализ крови и мочи
Как говорится, за одного битого...
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В местечко Ист-Палестайн в штате Огайо прибыла команда правозащитников во главе с ветераном активистского движения Эрин Брокович, о жизни которой в Голливуде даже сняли целый фильм.

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Данный визит был спровоцирован постоянными сообщениями о том, что местные жители испытывают недомогание, тошноту, покраснение кожи и жжение в глазах после того, как представители компании Norfolk Southern в начале февраля «устранили» последствия схода с рельсов состава с химикатами. При этом «ликвидация последствий» аварии производилась путем слива 600 тысяч литров винилхлорида в импровизированный котлован с последующим их воспламенением.

Представители местных властей заверяют жителей ближайших поселений в том, что «никаких следов загрязнения в почве не осталось», однако, выступая перед взволнованными жителями в здании местной школы, Брокович заявила, что за все свои тридцать лет правозащитной деятельности она никогда со столь сложной ситуацией не сталкивалась.

Более того, Брокович отметила, что местные власти в США всегда пытаются выставить взволнованную общественность в качестве неучей, которые не могут составить собственного суждения ни о чем, однако она выразила свою уверенность в том, что человеку не нужно быть экспертом, чтобы понять, что с водой что-то не так.

Но самой примечательной частью визита Брокович стало выступление юриста Майкла Вотса, который занимается вопросами защиты окружающей среды.

Вотс отметил, что он не знает, почему кто-то решил, что перевозить опасные ядовитые химикаты через густонаселенные области — это хорошая идея, однако он уже сталкивался со случаями разлива подобных химикатов, включая спровоцированный той же Norfolk Southern разлив винилхлорида в 2012 в штате Нью-Джерси. Такие инциденты накладывают отпечаток на жизни всех людей, кому не хватило решимости, чтобы переехать с места экологической катастрофы. Самое лучшее, на что такие люди могут рассчитывать — это признание местных властей о том, что «не все было так радужно» лет так через десять.

А потому Вотс попросил собравшихся сдать анализ крови и мочи, прежде чем принимать решение о том, готовы ли они и дальше жизнь в своих домах.

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Любопытно, что по озвученным Вотсом данным, количество аварий с опасными химикатами у Norfolk Southern за последние десять лет увеличилось десятикратно, достигнув отметки в 770 инцидентов в 2022 году. В этом контексте мои предположения о причинах произошедшей трагедии можно считать абсолютно оправданными.

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#сша #история #экологическая катастрофа в огайо #экологическая катастрофа
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