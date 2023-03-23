Тот самый случай, когда можно "тушить свет".

Сайт департамента продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии радостно приветствует своих посетителей сообщением о том, что «солнечный штат» производит одну треть всех овощей в Соединенных Штатах, а также 75% всех американских фруктов и орехов.

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В общем, значение этого американского штата в обеспечении продовольственной безопасности США переоценить достаточно сложно. Однако эта весна выдалась чрезвычайно дождливой на западе США, что привело к практически полному затоплению «солнечного штата».

Во многих городах Калифорнии уже объявлена полная эвакуация местных жителей, однако фермеры оказываются уезжать, поскольку они уже потеряли шанс увидеть хоть какой-нибудь урожай в этом году, но при этом они не оставляют надежды спасти сельскохозяйственную технику и хозяйственные постройки, чтобы попытаться вернуться к привычному образу жизни в году следующем.

Впрочем, сделать это будет крайне непросто, поскольку в горах Сьерра-Невады все еще лежит рекордное количество снега, который пока только начал таять. В общем, времени на восстановление «солнечного штата» уйдет немало.

А между тем рядовые американцы сильнее всего ощущали вызванную неконтролируемыми расходами Вашингтона инфляцию именно за счет стремительного роста цен на продукты питания. Более того, граждане США все чаще начали отмечать, что в подорожавшей упаковке непосредственно самого продукта стало меньше, да и упаковки постепенно начали уменьшаться. В общем, дошло до того, что рядовые американцы начали заявлять о проблеме с покупкой продуктов питания, в то время как наиболее изобретательные рекрутеры стали вербовать молодых людей в ряды вооруженных сил, предлагая тем упаковку яиц в качестве бонуса.

В итоге Федеральный резерв США вынужден был начать повышать процентную ставку, имитируя борьбу с инфляцией, но привело это все в итоге к началу банковского кризиса и усугублению и без того плачевной ситуации в Новом свете.

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Учитывая, что штат Луизиана все еще напоминает поле боя после прошедшего по нему в 2005 году урагана «Катрина», несложно представить, какая судьба ждет Калифорнию. Нет, голодать американцы не будут, они начнут вывозить продукты питания у своих ближайших союзников, но делать это будут военные, среди которых очень быстро найдутся предприимчивые дельцы, продающие еду нуждающимся втридорога. А ситуация с ценами на продовольствие и без того уже обострила вопросы социального неравенства в стране, где каждый второй вооружен до зубов.