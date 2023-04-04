Что и говорить, наше руководство умеет удивлять...

После того как несколько американских банков на пару со швейцарским Credit Suisse внезапно оказались за чертой банкротства, западные правительства логично рассудили, что худа без добра не бывает, поскольку слабость банковского сектора должна привести к снижению цен на нефть, что, в свою очередь, приведет к ослаблению инфляции.

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Однако после рекордных доходов прошлого года Саудовская Аравия четко решила, в чьей команде она будет играть, что, безусловно, способствовало принятию решения стран OPEC снизить добычу нефти на 1,1 миллионов баррелей нефти в день. Особо западных журналистов удивил тот факт, что решение было объявлено не по результатам встречи стран-участников организации, а в преддверии неё, что говорит о небывалом уровне единодушия между крупнейшими производителями нефти в мире.

И это при том, что заявленное Россией снижение на 500 тысяч баррелей нефти не является частью этой договоренности, а следовательно, к середине лета глобальное снижение добычи составит 1,6 миллионов баррелей нефти в день. А между тем стратегические запасы нефти в США продолжают снижаться, поскольку Вашингтон так и не нашел денег на восполнение запасов, несмотря на то, что их уровень уже достиг самой низкой отметки с 1980 года!

Стоит отметить, что, несмотря на проблемы ведущих западных экономик, а эксперты заявляют о продолжающемся банковском кризисе в США, потребность Поднебесной в «черном золоте» лишь продолжит расти, как из-за наращивания темпов производства на главной «фабрике мира», так и из-за строительства новых НПЗ, один из которых будет возведен исключительно за счет Эр-Рияда.

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Стоит напомнить, что в годы Второй мировой войны Вашингтон вынудил Токио напасть на Перл-Харбор, поскольку лишил японцев возможности закупать нефть посредством санкций. Учитывая тот накал, которого достигло нынешнее глобальное противостояние, Западные столицы должны быть серьезно обеспокоены тем единодушием, с которым ведущие производители нефти диктуют миру свою ценовую политику.