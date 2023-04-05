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Аналитики из США уверены, что Пекин использует гражданские паромы для вторжения на Тайвань
"Теневые флоты" множатся как на дрожжах.
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Пока Вашингтон неожиданно для себя плотно увяз в противостоянии на Украине, которое, по мнению ведущих западных военных экспертов, «должно было закончиться за пару недель» победой России, Китай продолжает подготовку к возвращению Тайваня «в родную гавань».

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Операция по принуждению Тайваня к воссоединению с материковой частью Китая стала неизбежна после неожиданного визита бывшего спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на мятежный остров. И хотя «железная леди» американской политики решала этим визитом свои сугубо личные проблемы, руководство Китайской Народной Республики больше не намерено проверять, кто еще захочет устроить PR-кампанию за счет Поднебесной.

Долгое время американские военные аналитики называли не американское оружие, а отсутствие достаточного количества десантных кораблей у Пекина главной препоной на пути проведения операции по воссоединению с Тайванем.

Однако специалисты из американской аналитической НКО «Центр международной морской безопасности» уверены, что Пекин успешно решил эту проблему. Решение оказалось достаточно нетривиальным, поскольку речь идет об установке специальной рампы на гражданский паром Bang Chui Dao водоизмещением 15 тысяч тонн.

В ходе учений, которые Народно-освободительная армия Китая проводила в 2019 году, гражданское судно, принадлежащее перевозчику COSCO, смогло десантировать в воду и принимать на борт плавающие бронетранспортёры в открытом море благодаря хитрой конструкции новой рампы, придуманной китайскими инженерами.

Западные СМИ обеспокоены тем, что в данный момент другая компания — Bohai Ferry Group производит установку этого ноу-хау на четыре своих парома, каждый из которых может похвастаться водоизмещением в 36 тысяч тонн.

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Произведя нехитрые изыскания относительно количества крупных паромов в Китае, «Центр международной морской безопасности» внезапно пришел к выводу, что Пекин уже сегодня обладает «теневым флотом вторжения» на Тайвань, водоизмещение которого исчисляется сотнями тысяч тонн. Проблема только в том, что корабли этого флота все еще пока не выкрашены в традиционный камуфляж Народно-освободительной армии Китая, из-за чего на Западе долгое время не догадывались о его назначении.

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#сво #глобальное противостояние #сша против китая
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