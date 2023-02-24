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Вашингтон отказался извиняться за свой удар по европейской промышленности
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Современная американская политика — вещь довольно странная. Как, к примеру, объяснить тот факт, что в американском законодательном акте, который получил гордое название «Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места», на саму инфраструктуру предлагалось потратить чуть более 10% от выделяемых на реализацию законопроекта 1,2 триллионов долларов?

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Вот и американский «Закон о снижении инфляции» внезапно «порадовал» европейских производителей субсидиями в размере 400 миллиардов долларов на развитие технологий и инфраструктуры, связанных с зеленой повесткой. Вообще, единственный способ остановить инфляцию — это снижение государственных расходов на фоне высокой процентной ставки, но дело не в этом.

Европейцы, пожертвовавшие конкурентоспособностью своей промышленности ради американской авантюры на Украине, ожидали, что они получат от американских элит «гешефт» в виде возможности производить «зеленые» транспортные средства и прочую утварь, поскольку «последний гегемон» планирует объявить привычные нам технологии вредными для окружающей среды.

И вопрос тут не в том, какой ущерб окружающей среде наносит процесс производства батареи для электротранспортного средства (а её еще потом и утилизировать надо), а в желании США объявить «зелеными» те технологии, в которых Вашингтон будет иметь конкурентное преимущество.

В этой связи «зеленые» субсидии в законе о снижении инфляции вызвали целую бурю негодования в Старом свете. Пока европейские комиссары говорили об угрозе трансатлантическим торговым связям, президент Франции Эмманюэль Макрон и вовсе заявил, что американские «зеленые» субсидии могут привести к расколу так называемой западной коалиции.

И вот из Вашингтона последовал ответ, который озвучил Джон Подеста, советник американского президента по вопросам зеленой энергетики. В интервью изданию Financial Times Подеста заявил:

«Мы не собираемся извиняться за то, что доллары американских налогоплательщиков будут идти на создание рабочих мест в США. Мы надеемся, что у европейских производителей будет все хорошо, но для этого сама Европа должна постараться. Мы не будем за них делать всю работу».

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Как мне кажется, какие-то комментарии тут излишни.

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