Не было бы счастья да несчастье помогло...

Даже несмотря на стремительное падение влияния Соединенных Штатов в мире, Вашингтон по-прежнему остается чрезвычайно влиятельным противником, способным доставить серьезные неприятности любой стране. К счастью, американцы уверовали в то, что они — «богоизбранная нация», а потому придумыванием хитрых планов по противодействию своим геополитическим противникам звездно-полосатые себя не утруждают.

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Вот и санкции против нашей страны вводились по принципу «сейчас Россия рухнет», при этом никто особо не задумывался, что будет, если этого не произойдет. Так, по мере отключения российских банков от системы SWIFT россияне потеряли возможность покупать билеты на рейсы иностранных авиакомпаний.

Однако российское издание «Известия» сообщает, что авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов — Air Arabia, Fly Dubai, Emirates — придумали способ обхода западных санкций, позволив российским клиентам оплачивать билеты на свои рейсы с помощью «Системы быстрых платежей». Да, на данном этапе для осуществления подобной операции требуется связаться со службой поддержки авиакомпании, однако нетрудно представить, что совсем скоро этот процесс автоматизируют.

И тут следует отметить, что аравийские предприниматели, раз уж они открыли представительство в нашей стране, не будут сразу конвертировать рубли в валюту, а займутся инвестициями в интересующие их производства, чтобы затем везти домой необходимые им товары и продавать их там с приличной наценкой. Подобная практика была нормальным явлением до установления монополии доллара, что придавало устойчивость международной системе, где каждая страна имела с дюжину торговых партнеров, которые были не заинтересованы в каких-либо конфликтах. В качестве примера можно вспомнить ту же Немецкую слободу в Москве.

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В общем, по мере роста числа желающих обойти западные санкции и продать России тот или иной товар или услугу, приток инвестиций в нашу экономику будет только увеличиваться, за что стоит благодарить наших вчерашних «заокеанских партнеров».