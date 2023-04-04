Не можешь победить - возглавь...

Стремительные шаги Эр-Рияда на международной арене, такие как демонстрация своей лояльности Москве, примирение Саудовской Аравии с Ираном, равно как и саудовские инвестиции в китайскую нефтеперерабатывающую отрасль, свидетельствуют о том, что саудовские принцы четко усвоили, что на международной арене лучше «клювом не щелкать».

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В отличие от Израиля и Соединенных Штатов Эр-Рияд не стал сопротивляться нарождению многополярного мира, а решил взять быка за рога и превратить самую влиятельную страну в арабском мире в самый настоящий центр силы. Есть, правда, одна небольшая загвоздка, которая заключается в том, что саудовские вооруженные силы, несмотря на «помощь» американских инструкторов, мало кого могут удивить как своей численностью, так и боевой подготовкой.

Достаточно сказать, что возглавляемые Эр-Риядом союзные войска аравийских монархий с 2015 года не могут сломить сопротивление нищих йеменских повстанцев, во главе которых стоит объединение северных племен Йемена под названием «Ансар Алла». Понятное дело, что в такой ситуации поспорить с Турцией за региональное лидерство, а Анкара может похвастаться второй по многочисленности группировкой войск в НАТО, Саудовской Аравии будет довольно трудно. Тем более что турецкий лидер Тайип Эрдоган, точно так же как и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, предпочитает поддерживать хорошие отношения с Москвой.

Но худа и правда без добра не бывает, потому что на содержании у Эр-Рияда уже не первый год находится обладающий полумиллионной армией Египет, которую в случае мобилизации можно довести до миллиона человек. Египтяне считаются на Востоке куда более толковыми вояками, чем саудиты, тем более что страной их руководит ушедший в политику кадровый военный Абдель Фаттах ас-Сиси.

В прошлом январе министр финансов саудовского королевства Мухаммед аль-Джадаан публично заявил, что Эр-Рияд предоставлял финансовую помощь своим союзникам без каких-либо дополнительных условий, но теперь эта практика изменится.

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Очевидно, что визит египетского президента с антуражем в саудовскую Джедду, которая расположена на берегу Красного моря, призван вызвать ассоциации у участников международного процесса с Владимиром Путиным, любящим принимать международных гостей в своей резиденции в Сочи. Понятно, что ас-Сиси приехал выслушать требования наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана относительно дальнейшего сотрудничества, которые, как несложно догадаться, будут заключаться в формализации военного сотрудничества Эр-Рияда и Каира.