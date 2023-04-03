Тот случай, когда хитрый политик честнее папы Римского...

Тот факт, что страна-член НАТО числится в списке негласных союзников России, дает Москве прекрасную возможность создавать проблемы Североатлантическому альянсу на ровном месте, единственной целью существования которого является противодействие нашей стране.

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Понятное дело, что за такую возможность можно много чего стерпеть, даже когда Эрдоган делал откровенно неудачные заявления, тем более что наступать на горло региональным амбициям турецкого президента всякий раз приходилось Вашингтону, а не Москве.

В общем, сегодня Турцию можно назвать своенравным союзником России, но чем быстрее центр международной жизни смещается с Запада на Восток, тем меньше долгожитель турецкой политики выкидывает коленца во взаимоотношениях с Москвой.

Недавно вот Эрдоган наотрез отказался встречаться с послом Соединенных Штатов в Турции, Джеффри Флейком, который перед запросом на аудиенцию у Эрдогана виделся с лидером одной из оппозиционных партий Кемалем Кылычдароглу.

Понятное дело, что Эрдоган не хотел становиться на одну ступеньку с представителем оппозиции, встречаясь с официальным лицом, которое еще недавно посещало штаб-квартиру оппозиции. Но бывший уличный драчун, ставший правителем Турции, никогда не отличался излишней сдержанностью или робостью. А значит, Эрдоган мог бы после встречи с послом США в своем выступлении не оставить и камня на камне от мысли о том, что кандидат от оппозиции, как и посланник «последнего гегемона», могут рассчитывать на что-то ещё, кроме как греться в лучах «политического гения» Эрдогана.

Однако турецкий президент предпочел ни с кем не встречаться, а сразу перейти к перемыванию костей высокопоставленному американскому дипломату, которого Эрдоган фактически назвал глупцом. Оно и понятно, если бы встреча состоялась, то Москва могла бы задуматься в том, что Вашингтон предложил турецкому лидеру в обмен на отказ от тех негласных договоренностей, которые наверняка существуют между Россией и Турцией. А тут Эрдоган показывает, что встречи не было, никто ему ничего не предлагал, а потому он готов и дальше следовать в русле той политики, которую проводит нынешнее российское руководство.

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