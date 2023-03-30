Сила разума восторжествовала...

Я уже рассказывал о том, что в мире есть огромное количество государств, единственной задачей которых является оказание формальной поддержки позиции США на той же Генассамблее ООН, либо же размещение на территории своих стран посольств тех государств мира, существование которых не признается международным сообществом, но при этом выгодно США.

реклама

Понятное дело, что подобные государственные образования не имеют ни малейшего желания работать «проамериканской массовкой» бесплатно, а потому возможность американских СМИ заявить, что большинство стран на Генеральной Ассамблее ООН выступили с решительным осуждением действий Москвы или Пекина, дорого обходится американским налогоплательщикам.

Правда, экономика «последнего гегемона» сегодня дышит на ладан, а потому оплачивать многие атрибуты своего престижа и статуса Вашингтон уже не в состоянии. В частности, после заявления министра иностранных дел Гондураса Энрике Рейна о том, что его страна «находится по уши в долгах», Тегусигальпа попросила у Тайваня 2,5 миллиарда долларов помощи вдобавок к 600 миллионам, которые Гондурас уже задолжал "мятежному острову".

Не услышав ничего вразумительного от представителей «мятежного острова», власти Гондураса дали тайваньским дипломатам тридцать дней на то, чтобы освободить дипмиссию и покинуть Тегусигальпу. В итоге у Тайваня остались дипломатические представительства в Белизе, Эсватини, Гватемале, Ватикане, Парагвае, на Гаити, Маршалловых Островах, Науру, Палау, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадинах и Тувалу. Стоит ли говорить, что по сравнению с абсолютным большинством перечисленных выше государств Гондурас с его девятимиллионным населением — это просто тяжеловес международной политики. Более того, Тегусигальпа намерена отныне самым активным образом развивать дипломатические отношения с Пекином, что может убедить Гватемалу и Парагвай перестать заниматься глупостями, чтобы познать радость китайских инвестиций.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Понятное дело, что «последний гегемон» должен был как-то ответить на китайский успех в Гондурасе, но ничего лучше в США придумать не смогли, нежели пригласить главу Тайваня Цай Инвэнь посетить Вашингтон с официальным визитом. Понятное дело, что Китай выразил против этого визита решительный протест, но расклада сил на международной арене эта поездка все равно никак не меняет.