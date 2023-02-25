Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Какие страны воздержались от голосования по «антироссийской» резолюции Генассамблеи ООН
Что называется, демонстрация получилась «на славу».
рекомендации
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Если вам когда-нибудь посчастливится лично пообщаться с экспертом по Океании, то вы с большим любопытством для себя отметите, что в этом райском регионе мира многие страны существуют с одной единственной целью — голосовать «как следует» на Генеральной Ассамблее ООН. Нет, ну кроме шуток, люди вполне себе приличные деньги зарабатывают на том, что живут под собственным флагом на тропическом острове и осуждают за деньги все, что дядя Сэм велит им осуждать.

реклама

Это дает американским СМИ возможность с удовольствием рассказывать своим зрителям, что «антироссийскую» резолюцию на Генассамблее ООН поддержало аж целых 140 стран мира. Правда они забывают сказать, что среди них затесались такие «тяжеловесы» международной политики, как Кирибати, Лихтенштейн, Малави, Маврикий, Панама, Сент-Винсент и Гренадины, а еще и Сент-Люсия. И что нам теперь делать, когда прямо-таки «весь мир» против нас ополчился?

Впрочем, никакой «антироссийской» резолюции и не было. Киев предложил идею призвать Москву вывести свои войска из зоны СВО и 140 стран согласились это сделать. Призвали? Вот и славно. Вообще, собираться в органе, который был провозглашен для продвижения идей мира, и требовать продолжения военного противостояния было бы как-то глупо, вы не находите?

В общем, та же самая Саудовская Аравия проголосовала за то, чтобы Москву все-таки призвать вывести войска, а то на Западе припомнили бы Эр-Рияду продолжающийся военных конфликт в Йемене. И ничего, саудовские принцы совершенно обоснованно продолжают надеяться на сохранение добрососедских отношений с РФ.

Это я к тому, что резолюцию могли бы поддержать тот же Китай, Индия, Вьетнам, Иран и еще 28 стран, воздержавшихся от голосования, в то время как семь стран, включая Россию, проголосовали против.

И что Вашингтон кому доказал? Что даже в абсолютно непринципиальном голосовании он не смог заручиться поддержкой реальных центров силы, включая поддержку Вьетнама, куда американские технологические гиганты спешно перетаскивают производство из Китая?

рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Впрочем, больше всего американских политиков возмутило отсутствие поддержки Вашингтона по украинскому вопросу со стороны Индии, поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшее время планирует отправиться в Нью-Дели, чтобы «прояснить позиции» со своими индийскими коллегами. Это один из тех визитов, которых ты ждешь с нетерпением, поскольку пребывание Блинкена на его нынешнем посту началось с провального «прояснения позиции» с представителями китайского МИДа в Анкоридже. Та памятная встреча закончилась большим скандалом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #россия против сша #оон #генассамблея
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777
Силы РФ уничтожили 3 самолёта ВСУ и артиллерийскую систему из США
Жители Германии призывают прекратить поставки оружия на Украину и критикуют политику НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Минобороны: Украина готовится к вторжению в Приднестровье
20
Российская ракета Х-555 превратила украинский энергоблок ТЭЦ в мешанину из стали и бетона
157
Финальная версия Baldur’s Gate 3 выйдет 31 августа — в том числе и на PS5
1
Российский морпех по воле случая смог увернуться от выстрела из гранатомёта РПГ-7 и показал видео
11
Зачем Китай представил свой план урегулирования конфликта на Украине
2
AMD Dragon Range 7945HX идет в ногу с лучшими процессорами Intel в Geekbench 5
+
Первые 14 танков Leopard 2 из Польши прибыли на Украину
72
В США и Европе отвергли китайский мирный план по Украине ещё до официальной публикации
2
Роботы-хирурги MIRA уже существуют и вполне неплохо справляются с поставленными задачами
+
AMD занимает всего 10% рынка видеокарт, но зарабатывает на геймерах столько же, как и NVIDIA
4
БМП-2М с боевым модулем «Бережок» испытан в тыловом районе СВО – Минобороны РФ опубликовало кадры
4
Генеральный директор Nvidia заявил, что искусственный интеллект позволит любому стать программистом
12
Rocksteady показала обещанный свежий геймплей суперзлодейского боевика Suicide Squad Kill the Justice League
+
Генеральный директор Intel опроверг слухи о задержке 3-нм производства
1
От нескольких месяцев до двух лет: в Пентагоне рассказали, сколько Украине придётся ждать танки M1 Abrams
8
Пригожин жёстко отреагировал на оскорбления губернатора Свердловской области
5
В США считают, что Украине нужны не «Абрамсы», а «Леопарды»
1
Таинственный металлический шар выбросило на пляж в Японии - его происхождение неизвестно
4
США не успевают со строительством военных кораблей и всё больше стали отставать от Китая
3
США предоставят Украине очередной пакет военной помощи на $2 миллиарда — в него войдут дроны, снаряды для артиллерии и HIMARS
2

Популярные статьи

В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
142
Откровения действующего бойца ЧВК Вагнер – трофейное оружие, страх в глазах врага и много наёмников
30
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Февраль)
17
10 видеокарт среднего уровня, которые будут справляться с играми еще много лет
59
Топ-10 систем охлаждения по версии ритейлеров и пользователей Оверклокерс.ру
9
ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777
19
Субъективное мнение об Atomic Heart
51
Кратенький обзор кулера Thermalright Assassin King 120 Plus в связке с Intel Core i5 11400f
26
Самые ожидаемые игровые новинки, которые станут доступны уже в этом году
11
ChiCa 2.5: Прошло 11 дней разработки, проверяю насколько прожорлив мой калькулятор (ГП/ЦП/ОЗУ)
18

Сейчас обсуждают

Spike Rus
21:28
Когда в процессе прохождения начинаются постоянные фризы (речь про dev) и падает fps, то они решаются простым выходом в меню и возвращение обратно в игру. Фризов более нет. Ну мне помогало только это....
Субъективное мнение об Atomic Heart
Андрей Филинский
21:28
То есть, когда за два месяца до майдана Украина договорилась о размещении в Крыму натовской базы, они урегулировать ничего не хотели, их всё устраивало? Уж теперь нарегулируются на все деньги.
Жители Германии призывают прекратить поставки оружия на Украину и критикуют политику НАТО
Xmast
21:26
Так и хорошо. Время на другое можно тратить. И деньги целее
Распаковка и тесты Gigabyte GeForce RTX 4090 GAMING OC 24G
Андрей Иванов
21:25
Автор статьи с 2014 тебя! Видимо тебя только к интернету подключили, а до этого ты из-за его отсутствия не мог нам доложить о своем "открытии"
В Chrome есть скрытая игра без доступа в интернет
MaxA
21:23
Это клоун отвешивает люлей твоему гбэшнику, так что тот из бункера не вылазит )))))) [url=https://imgur.com/frOm8b6][img]http://i.imgur.com/frOm8b6.png[/img][/url]
Зеленский остался недоволен десятым пакетом антироссийских санкций ЕС и потребовал их усиления
FelsheR-BAN100x0
21:21
А резиновых баб опять не прислали?
ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777
Анастасия Ворошилова
21:20
Россия тоже на этой войне пробует свое вооружение, Украина это просто полигон
Украина уже испробовала поставленные США дальнобойные ракеты GLSDB по целям на Донбассе
FelsheR-BAN100x0
21:20
нормальные украинцы все русские.
ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777
MaxA
21:19
Получить вступление войск НАТО в конфликт и забежать через неделю за Урал. Мне нравится ход вашим мыслей )
ВСУ стали активно применять надувные войска, обычно имитирующие РСЗО HIMARS и гаубицы M777
MaxA
21:14
Для того, чтобы пришло время России надо было не сверхприбыли от ископаемых разворовывать, а строить свою промышленность, делать свои самолёты, микроэлектронику, развивать автопром, а то вдруг остал...
Глава АвтоВАЗа рассказал в интервью, почему автомобили Lada дорожают, а не дешевеют
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем