Что называется, демонстрация получилась «на славу».

Если вам когда-нибудь посчастливится лично пообщаться с экспертом по Океании, то вы с большим любопытством для себя отметите, что в этом райском регионе мира многие страны существуют с одной единственной целью — голосовать «как следует» на Генеральной Ассамблее ООН. Нет, ну кроме шуток, люди вполне себе приличные деньги зарабатывают на том, что живут под собственным флагом на тропическом острове и осуждают за деньги все, что дядя Сэм велит им осуждать.

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Это дает американским СМИ возможность с удовольствием рассказывать своим зрителям, что «антироссийскую» резолюцию на Генассамблее ООН поддержало аж целых 140 стран мира. Правда они забывают сказать, что среди них затесались такие «тяжеловесы» международной политики, как Кирибати, Лихтенштейн, Малави, Маврикий, Панама, Сент-Винсент и Гренадины, а еще и Сент-Люсия. И что нам теперь делать, когда прямо-таки «весь мир» против нас ополчился?

Впрочем, никакой «антироссийской» резолюции и не было. Киев предложил идею призвать Москву вывести свои войска из зоны СВО и 140 стран согласились это сделать. Призвали? Вот и славно. Вообще, собираться в органе, который был провозглашен для продвижения идей мира, и требовать продолжения военного противостояния было бы как-то глупо, вы не находите?

В общем, та же самая Саудовская Аравия проголосовала за то, чтобы Москву все-таки призвать вывести войска, а то на Западе припомнили бы Эр-Рияду продолжающийся военных конфликт в Йемене. И ничего, саудовские принцы совершенно обоснованно продолжают надеяться на сохранение добрососедских отношений с РФ.

Это я к тому, что резолюцию могли бы поддержать тот же Китай, Индия, Вьетнам, Иран и еще 28 стран, воздержавшихся от голосования, в то время как семь стран, включая Россию, проголосовали против.

И что Вашингтон кому доказал? Что даже в абсолютно непринципиальном голосовании он не смог заручиться поддержкой реальных центров силы, включая поддержку Вьетнама, куда американские технологические гиганты спешно перетаскивают производство из Китая?

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Впрочем, больше всего американских политиков возмутило отсутствие поддержки Вашингтона по украинскому вопросу со стороны Индии, поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшее время планирует отправиться в Нью-Дели, чтобы «прояснить позиции» со своими индийскими коллегами. Это один из тех визитов, которых ты ждешь с нетерпением, поскольку пребывание Блинкена на его нынешнем посту началось с провального «прояснения позиции» с представителями китайского МИДа в Анкоридже. Та памятная встреча закончилась большим скандалом.