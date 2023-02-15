Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
69% всех американцев испытывают трудности с покупкой еды
О какой технике может идти речь, когда люди даже едут купить не могут?
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
3080 остается дешевле 70тр несмотря на курс
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Американская финансовая система построена странным образом, поскольку денежные единицы в её рамках создаются тогда, когда человек берет кредит. В этом контексте монструозные дома и не менее монструозные автомобили — это не признак любви рядового американца «к большим вещам», а попытка западных банков выдать как можно больше увесистых кредитов. Понятно, что обложенный кредитами рядовой американец, при достаточно агрессивной системе налогообложения «в сияющем граде на холме», не имеет на руках сколько-нибудь заметного количества денег, что и приводит его к обжорству. Потому что позитивные эмоции получать откуда-то надо, стресс от кредитов на шее девать куда-то надо, а денег на развлечения не хватает.

реклама

Во всяком случае, так было до недавнего времени, потому что сегодня, согласно исследованию потребительской активности, подготовленному компанией Swiftly, около 70% всех американцев испытывают затруднения с приобретением тех продуктов, которые они хотели бы купить. Более того, исследование показало, что 83% американских домохозяйств пользуются купонами, либо же специальными предложениями, чтобы обеспечить себя необходимыми продуктами.

Более того, около 30 миллионов американцев рискуют оказаться на пороге голодной смерти после того, как в начале марта они лишатся продуктовых талонов, которые им выдает государство в рамках программы SNAP. В 2020 году расходы федерального бюджета США на эту программу начали резко расти, поскольку количество семей, которые не могут одновременно платить за съемное жилье (или по кредитам) и за продукты питания, продолжает увеличиваться.

Следует понимать, что глава ФРС Джером Пауэлл, пытающийся повторить легендарный трюк Пола Уолкера с остановкой галопирующей инфляции, дотянул процентную ставку ФРС США до 4,5%. Так вот, Уолкеру для достижения своей цели понадобилось поднять её в конце семидесятых—начале восьмидесятых годов до уровня 21,5%, что имело катастрофические последствия для американской экономики. Но даже если Пауэлл сможет повторить этот трюк и не стать при этом объектом всеобщей ненависти, цены на продукты питания вниз от этого не пойдут, они останутся на прежнем уровне.

рекомендации
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

 В связи с этим заявления отдельных комментаторов о том, что США «экспортируют инфляцию», не могут не вызывать удивления. Инфляция уже ухватила Вашингтон за горло и единственное, что его как-то выручает — это благотворительные фонды по раздаче еды, но те уже сегодня бьют тревогу, заявляя, что их запасы стремительно истощаются.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #инфляция #сша против россии #инфляция в сша
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

20% танкеров-продуктовозов всего мира теперь работают на РФ
Российскую журналистку Марию Пономаренко осудили на 6 лет по статье о военных фейках
Казнённый боец Вагнера оказался жив и снялся в новом видео вместе с Пригожиным
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ракеты Р-37М, запускаемые с истребителей МиГ-31, Су-35 и Су-57 ВКС РФ, наводят страх на лётчиков ВСУ
15
Российский истребитель Су-35С во время патрулирования уничтожил самолет ВСУ
9
Самолёт Пригожина сбили над Бахмутом – пилоту Су-24 удалось посадить горящий борт на российскую базу
7
Украинские солдаты придумали новый способ борьбы с российскими дронами – бойцы РФ готовят свой ответ
6
Пригожин озвучил ситуацию на Бахмутском направлении
5
Электрическое аэротакси Joby приближается к коммерческим полётам
1
В РФ приехали сразу 3 новых дрона из Ирана – Shahed-129, Shahed-191 и Mohajer-6 летят в СВО
3
Пригожин остудил пыл тех, кто рассчитывают на скорое взятие Бахмута/Артёмовска
8
Почему «проблема аэродромов» мешает США отправлять истребители на Украину
4
Дополнительные новейшие истребители МиГ-35 поступят в войска в ближайшие годы
4
В США создали истребитель, управляемый ИИ, который совершил полёт, длительностью более 17 часов
+
Microsoft работает над добавлением жестов мыши в Edge
1
CD Project RED рассказала о планах по улучшению The Witcher 3: Wild Hunt
+
ВСУ смогли подбить Су-24 ЧВК "Вагнер", на котором совершал боевые вылеты Евгений Пригожин
16
Будущий народный процессор Core i5-13400F полностью провалился в играх, уступив даже Ryzen 5 5600
49
Alphacool представляет водоблоки для процессоров Intel LGA 4677 — могут отвести до 800 Вт тепла
+
«Ростех» планирует поделиться секретными технологиями танка Т-14 «Армата» с Индией
7
Пушилин: Скоро сервисы Google перестанут работать в России, начнём с ДНР
26
20% танкеров-продуктовозов всего мира теперь работают на РФ
5
В TechPowerUp сравнили работу масштабирования NVIDIA DLSS, AMD FSR и Intel XeSS в Hogwarts Legacy
+

Популярные статьи

Долой болото зависимостей - как меня достали бесконечные проблемы дистрибутивов Linux
63
Китай применил боевой лазер против корабля береговой охраны Филиппин - без США не обошлось
5
«Вампир» против Leopard 1 – российские гранатомёты не оставят шансов на выживание немецкой «кошке»
14
В Китае готовится ЗБТ клона World of Warcraft, от компании Tencent, MMO RPG Tarisland
9
Недорогая и оптимальная игровая сборка, которая справится со всеми новинками игр в 2023 году
8
Вслед за США: Киев заявил, что ВС РФ запускает "боевые воздушные шары" способные истощить ПВО страны
6
Сборка за символические 120 000 рублей для QHD с ультра-высокими настройками
59
Волшебные советы для улучшения производительности в Hogwarts Legacy на ПК
16
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
16
ЗРК С-400 и С-300В4 ВС РФ "остановили" поставки британских истребителей "Тайфун" на Украину
2

Сейчас обсуждают

GeForceee
22:48
Вы закусывайте, закусывайте ))
Почему рубль дешевеет, что творится с экономикой РФ, и когда за $1 будут давать 90 рублей
Kutuz
22:48
Кто это "вы"?
Российскую журналистку Марию Пономаренко осудили на 6 лет по статье о военных фейках
ИстинаГдетоРядом
22:47
69% всех американцев испытывают трудности с покупкой еды
Вячеслав Ташпулатов
22:47
Да ладно завязывай, вы уже обосрались
Российскую журналистку Марию Пономаренко осудили на 6 лет по статье о военных фейках
Kutuz
22:47
А если бы считала себя виновной, то её бы вообще по той же логике прям из зала суда бы отпустили? Я же написал, что это сугубо моё личное пожелание, ни на что не влияющее в общем.
Российскую журналистку Марию Пономаренко осудили на 6 лет по статье о военных фейках
Kutuz
22:45
Про то, что под Угледаром происходит, кстати, наши оверклокеровские "военкоры" вообще ничего не пишут, а там явно что-то неординарное сейчас, судя по съёмкам с беспилотников, которые в открытом доступ...
Российскую журналистку Марию Пономаренко осудили на 6 лет по статье о военных фейках
Арсений Лебедев
22:42
> дистрибутивы Linux выбросили поддержку x86 (32-bit)... боюсь спросить, где ты это вычитал? мало того, он поддерживает архитектуры гораздо ДРЕВНЕЕ x86, появивишиеся еще когда тебя на свете не было....
Как разработать кроссплатформенное приложение не утонув в помойке дистрибутивов Linux: Начало
Kutuz
22:41
Ну вот насчет "вызвали бы на беседу и отпустили бы" - на это лучше не надеяться, когда вызывают, даже если это пытаются преподнести как ни к чему не обязывающую беседу без последствий! Либо не ходи, л...
Российскую журналистку Марию Пономаренко осудили на 6 лет по статье о военных фейках
Вячеслав Ташпулатов
22:38
Неплохие фоточки от украинского ципсо. Я уже много лет в России живу, менял язык, но не меняется мой акцент. Менял друзей, но не менялся я сам, возможно ты скажешь то что я шешенбек отстал? Мне бояры...
Российскую журналистку Марию Пономаренко осудили на 6 лет по статье о военных фейках
Артём Николаев
22:38
С таким отношением только забвение. Это чисто отечественная черта - поливать говном, но всё равно хавать.
Стоимость коллекционного издания S.T.A.L.K.E.R. 2 повысится с 21 февраля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем