О какой технике может идти речь, когда люди даже едут купить не могут?

Американская финансовая система построена странным образом, поскольку денежные единицы в её рамках создаются тогда, когда человек берет кредит. В этом контексте монструозные дома и не менее монструозные автомобили — это не признак любви рядового американца «к большим вещам», а попытка западных банков выдать как можно больше увесистых кредитов. Понятно, что обложенный кредитами рядовой американец, при достаточно агрессивной системе налогообложения «в сияющем граде на холме», не имеет на руках сколько-нибудь заметного количества денег, что и приводит его к обжорству. Потому что позитивные эмоции получать откуда-то надо, стресс от кредитов на шее девать куда-то надо, а денег на развлечения не хватает.

реклама

Во всяком случае, так было до недавнего времени, потому что сегодня, согласно исследованию потребительской активности, подготовленному компанией Swiftly, около 70% всех американцев испытывают затруднения с приобретением тех продуктов, которые они хотели бы купить. Более того, исследование показало, что 83% американских домохозяйств пользуются купонами, либо же специальными предложениями, чтобы обеспечить себя необходимыми продуктами.

Более того, около 30 миллионов американцев рискуют оказаться на пороге голодной смерти после того, как в начале марта они лишатся продуктовых талонов, которые им выдает государство в рамках программы SNAP. В 2020 году расходы федерального бюджета США на эту программу начали резко расти, поскольку количество семей, которые не могут одновременно платить за съемное жилье (или по кредитам) и за продукты питания, продолжает увеличиваться.

Следует понимать, что глава ФРС Джером Пауэлл, пытающийся повторить легендарный трюк Пола Уолкера с остановкой галопирующей инфляции, дотянул процентную ставку ФРС США до 4,5%. Так вот, Уолкеру для достижения своей цели понадобилось поднять её в конце семидесятых—начале восьмидесятых годов до уровня 21,5%, что имело катастрофические последствия для американской экономики. Но даже если Пауэлл сможет повторить этот трюк и не стать при этом объектом всеобщей ненависти, цены на продукты питания вниз от этого не пойдут, они останутся на прежнем уровне.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

В связи с этим заявления отдельных комментаторов о том, что США «экспортируют инфляцию», не могут не вызывать удивления. Инфляция уже ухватила Вашингтон за горло и единственное, что его как-то выручает — это благотворительные фонды по раздаче еды, но те уже сегодня бьют тревогу, заявляя, что их запасы стремительно истощаются.