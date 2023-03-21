Если голь на выдумку хитра, то что тогда говорить про британцев?

Я уже много раз рассказывал о том, что современная западная экономическая система, переживающая сегодня свой закат, построена на выдаче кредитов населению под всевозможные нужды. Понятно, что главной «нуждой» человека является крыша над головой, из-за чего в странах коллективного Запада долгое время пропагандировалась жизнь в огромных особняках.

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Однако чем больше эта система приходит в упадок, тем меньше квадратных метров могут позволить себе рядовые граждане, что уже вылилось в американскую моду на крошечные дома, построенные собственными руками.

Что касается вчерашней «владычицы морей», то тут рядовые британцы и в лучшие годы не могли похвастаться тем, что они живут в гигантских апартаментах, но экономическая ситуация в Соединенном Королевстве продолжает ухудшаться.

Понятно, что человек способен находить самые нестандартные решения в любой ситуации, что побудило британского художника построить мини-апартаменты в типовом мусорном контейнере, стоимость установки которого на заднем дворе, согласно британским законам, равняется 50 фунтам стерлингов, что в переводе на наши деньги будет равняться четырем с половиной тысячам рублей.

Если сказать рядовому британцу, что кто-то умудряется снимать жилье на эту сумму неподалеку от центра британской столицы, то вас наверняка обзовут лжецом. Тем не менее хитрый на выдумку британский художник смог обустроить свой быт именно за такие деньги, правда, ему не удалось решить проблемы санитарного характера в своем небольшом жилище, но это уже не принципиально важно.

Что еще более любопытно, так это то, что видео про вполне уютный домик «на помойке» всего за десять дней собрало на YouTube свыше миллиона просмотров, что говорит о высокой актуальности данной темы не только для рядовых британцев, но и жителей других стран коллективного Запада.





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Астрономические суммы за покупку и аренду жилья на Западе толкают все больше и больше людей на нестандартные шаги, что еще сильнее ослабляет западную финансовую машину, которая не способна функционировать без постоянной выдачи кредитов, что еще раз подтверждает недавняя череда банкротств западных банков.