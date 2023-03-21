До недавнего времени мир геополитики выглядел достаточно просто и понятно. Соединенные Штаты устраивали по всему миру государственные перевороты, но те страны, которые в итоге так называемые «цветные революции» умудрялись пережить, могли спать спокойно.
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При этом никто не торопился обвинять Вашингтон в агрессивных действиях, потому что в самых отдаленных уголках света люди пользовались западными социальными сетями, западными платежными системами, пили западные газированные напитки. Несмотря на то, что о подобной системе мироустройства никто, нигде, никогда не договаривался, все понимали правила игры и всех они по большому счету устраивали.
Если хищник не поймал свою добычу, хищник отправлялся спать голодным. Однако в ситуации с Россией статус-кво оказался нарушен, потому что Соединенные Штаты потерпели неудачу в своих попытках осуществить «цветную революцию» в Москве, но смириться со своим поражением они не захотели.
Именно тогда на глазах международной общественности против России начали вводиться всевозможные санкции, одна за одной организовывались различные провокации, чего только не делал Запад в попытках добиться своего.
И тут лидеры самых разных государств мира задумались, что будет с ними, когда инспирированный Западом государственный переворот против них, допустим, провалится? На что еще готов будет пойти Вашингтон?
Вот и получается, что вчерашние союзники США сами начинают заявлять о том, что со всем, что коллективный Запад может использовать как оружие, пора покончить. Я уже рассуждал о той непростой ситуации, в которой оказалась Южная Африка из-за решения МУС.
А тут президент Индонезии Джоко Видодо, выступая на экономическом форуме в столице возглавляемой им страны — Джакарте, заявил буквально следующее: «Будьте очень осторожны. Мы должны помнить о тех санкциях, которые Вашингтон наложил на Россию. В этом контексте дальнейшее использование Visa и Mastercard представляется проблематичным».
После чего Видодо перешел к рассуждению о том, какими преимуществами будет обладать индонезийский аналог российской карты «Мир», и почему Джакарта должна стремиться к переходу на собственные платежные системы.
Что это значит? Ну, Индонезия не просто до недавнего времени была одним из важнейших союзников США в Юго-Восточной Азии, даже сегодня она остается самой густонаселенной страной в мусульманском мире, что говорит нам о том, что её шаги по созданию собственной платежной системы не будут обделены вниманием международной общественности.