Есть такая игра, где думать вперед надо.

Большинство государств мира в кризисной ситуации будут до последнего избегать четких и конкретных формулировок, пытаться угодить всем сторонам и всячески демонстрировать, что они против кого-либо дружить ни с кем не будут.

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И это хорошо объяснимо, поскольку ситуация на геополитической арене меняется стремительно, а разрушенные сегодня связи и контакты могут пригодиться государству уже завтра.

Впрочем, есть в мире страны, которых подобное положение дел не устраивает. Поскольку американские политики точно так же, как и другие американские граждане, выросли на официальной государственной пропаганде о том, что Соединенные Штаты — это «богоизбранная нация», а потому они очень плохо представляют себе ситуацию, когда кто-то будет дружить против Вашингтона.

В этом контексте принуждение Международного уголовного суда к выдаче «ордера на арест» российского лидера Владимира Путина не несет в их понимании никаких геополитических рисков. Поскольку Россия точно так же, как и Соединенные Штаты, отозвала свою подпись из-под этого международного документа, то подобная «шалость» со стороны Вашингтона даже не помешает российскому президенту посетить США в том случае, если он того захочет. В общем, сделали американцы гадость России и остались очень собой довольны.

А тут возникает вопрос о том, что делать вчерашнему ближайшему союзнику США — Южной Африке, которая собирается принимать у себя саммит БРИКС, но при этом Претория не просто подписала, но и ратифицировала Римский статут. То есть формально южноафриканские власти обязаны арестовать российского лидера по его прибытии в ЮАР. И куда Претории теперь деваться? Постепенно БРИКС становится куда более престижной организацией, чем та же G7, а потому вопрос о том, чтобы даже теоретически допустить свой выход из БРИКС, Претория не рассматривает.

Хорошо, допустим, власти ЮАР что-нибудь придумают относительно места проведения саммита БРИКС, но в долгосрочной перспективе вопрос им все равно придется решать, тем более что только Москва может вытащить Южную Африку из продолжающегося энергетического кризиса, поскольку эта страна столкнулась с проблемой серьезного недостатка электрогенерации.

В общем, ЮАР надо будет так или иначе свою подпись из-под Римского статута отзывать, а за ней последуют и другие страны, которые задумаются о том, что будет, когда Соединенные Штаты захотят сделать гадость их правительству.

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По мере роста количества таких стран они могут принять решение о том, чтобы создать свой судебный орган, который будет уже выдавать ордеры на арест западных лидеров «без какого-либо вмешательства» со стороны руководства стран-членов БРИКС, что будет абсолютно оправдано с точки зрения международного сообщества, потому что прецедент создали американцы, а значит, они первые начали. Вопрос в том, стоит ли весь этот сыр-бор возможности сделать гадость Москве? Похоже, представители «богоизбранной нации» такими вопросами даже не задаются!