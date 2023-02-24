Москва и Пекин работают в тандеме уже довольно давно и весьма, кстати говоря, успешно.

Как бы странно это ни звучало, но международные отношения часто сводятся к тому, чтобы убедить своих потенциальных сторонников в неадекватности представителей другого лагеря. Во всяком случае, именно этим американцы занимались с момента окончания Второй мировой войны и вплоть до самого развала Варшавского блока, всякий раз тяжело вздыхая и вращая глазами, когда советская сторона что-то требовала с высоких международных трибун.

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В этом смысле китайский план урегулирования конфликта на Украине, который был недавно опубликован на сайте внешнеполитического ведомства КНР, должен был выглядеть как образчик хороших манер и здравого смысла, но при этом содержать в себе такие пункты, которые заставили бы американцев его сразу отвергнуть.

И тут им на помощь пришел выработанный нашей дипломатией принцип о том, что безопасность одного государства не может обеспечиваться за счет расширения безопасности других участников международного процесса. Не правда ли, элегантный способ сказать своим геополитическим противникам: «Убирайте-ка свою военную инфраструктуру подальше от наших границ»?

Да, Россия многому научилась за последние тридцать лет, а потому могла бы легко согласиться с представленным КНР планом, поскольку её прежде всего интересует демилитаризация Украины. А что касается новоприобретённых областей, Москва о территориальных уступках ни с кем переговоры не ведет, а желающих отобрать территорию силой у самой мощной ядерной державы на горизонте как-то не просматривается.

Но китайцы хотели убедиться, что американцы ни за что не согласятся на их мирные предложения, в которых говорится о прекращении боевых действий, обмене военнопленными, обеспечении безопасности ядерных объектов, облегчении экспорта зерна, да много еще о чем. И тут Пекин выкладывает на стол последний козырь: отмена всех односторонних санкций.

Я уже отмечал, что согласно нормам международного права торговые рестрикции и прочие ограничения может вводить только Совет Безопасности ООН, в то время как все односторонние санкции находятся вне закона. Вот тут уже американцы ни за что не согласятся с китайскими предложениями.

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В этом смысле и резолюции против героизации нацизма на Генассамблее ООН принимали в декабре прошлого года для того, чтобы дать Соединенным Штатам и их союзникам возможность проголосовать против неё. В общем, Москва и Пекин успешно борются со странами коллективного Запада их же оружием.