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Россия стала крупнейшим инвестором в Иран
Вот уж нежданно-негаданно, кто бы мог предположить.
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Все-таки амбициозные ребята — китайцы, да и историю свою вроде неплохо знают, но длительный опыт практически вассальной зависимости от стран Запада играет с ними злую шутку, слишком уж они торопятся поквитаться со своими «обидчиками» по всем фронтам.

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Проявляется это, помимо других вещей, в желании инвестировать сразу много и везде. Понять их можно: доллар, который они получают от обеспечения стран Запада всем необходимым, стремительно обесценивается, а потому смысла держать его в кармане нет. Однако точно так же, как американцы обнаружили, что они не могут открыть военную базу в каждом городе на планете, так и Пекин сегодня выясняет, что инвестировать во всех и сразу у него не получается.

Многие могли обратить внимание на недавний обмен любезностями между Тегераном и Пекином, которые чаще всего предпочитают не выносить сор из избы, а потому относятся к другу с изрядной долей терпения и понимания. Так вот, когда глава Организации по инвестициям, экономической и технической помощи Ирана Аль Фекри заявил, что Россия стала крупнейшим инвестором в иранскую экономику с момента прихода Ибрахима Раиси на пост президента Исламской Республики, многое прояснилось. В частности, Москва инвестировала 2,7 миллиарда долларов в развитие двух нефтяных объектов в провинции Илам.

Следом за ней в списке иностранных инвесторов по убывающей идут ОАЭ, Афганистан, Турция и Китай. Фекри отметил, что Пекин «имел больше возможностей» инвестировать в Иран, однако делать это не торопился. Что же касается Москвы, то она смогла инвестировать деньги в Тегеран в обход всех санкций, путем завоза наличности напрямую, либо же благодаря помощи валютных трейдеров.

Следует отметить, что Пекин обещал инвестировать 400 миллиардов долларов в экономику Ирана в ближайшие 25 лет, однако, судя по всему, дальше обещаний так пока дело и не дошло. Фекри отмечает, что пока Поднебесная ограничилась инвестициями в приграничные логистические центры, позволяющие завозить китайские товары в Исламскую Республику.

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Как ни крути, а у Москвы все-таки опыта нахождения в статусе великой державы побольше, кто бы там и что не говорил про размеры экономики, а потому наше руководство обещания раздавать не торопится, прекрасно осознавая, что никто не знает, как оно там завтра будет. А китайцы же создали себе напряженность в отношениях с ближайшим союзником на ровном месте. Ну что же, мы все учимся на своих ошибках.

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#россия #история #иран #экономическое сотрудничество
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