Как там было у классика? - Заграница нам поможет?

Подготовка к конфликту на Тайване идет полным ходом как со стороны Соединенных Штатов, которые пытаются в публичном дискурсе воскресить тему «китайского происхождения» новой коронавирусной инфекции, так и со стороны Китая, где начата работа по снятию с хранения САО и РСЗО в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Американские СМИ утверждают, что это вооружение собираются передавать России, но никакой логики в этих заявлениях нет.

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ВС РФ никаких крупных поражений в ходе СВО не терпели, да и запасы техники у Москвы имеются, успевай только модернизировать. Да и зачем останавливать собственное производство, когда оно не только людей кормит, но и ценных специалистов взращивает?

В общем, со стороны Пекина есть уверенность в том, что проблема западных поставок оружия Украине скоро будет решена, а мобилизационный ресурс «незалежная» уже давно исчерпала. Самое время начинать операцию на Тайване.

Учитывая тот факт, что Китай уже однажды продемонстрировал на примере Австралии, что будет с теми, кто поддержит американский нарратив о «китайском происхождении» новой коронавирусной инфекции, желающих втягиваться в международную травлю Пекина будет немного. Напомню, что китайские власти ввели неофициальный запрет на импорт австралийского угля на два длинных года после того, как Канберра начала повторять вслед за Вашингтоном антикитайские обвинения.

Я сомневаюсь, что даже Япония отважится поддержать тайваньскую авантюру США, ведь в преддверии Второй мировой, а также в годы этого страшного конфликта, оккупировавшие китайскую территорию японские войска самым бесчеловечным образом относились к местному населению и теперь Токио панически боится возможного возмездия.

В общем, единственное, что Китаю надо — это заручиться поддержкой России. Вот и готовят китайские товарищи медийную почву для обеспечения этой поддержки. Даже вещающий на русском языке телеканал «Центрального телевидения Китая» CGTN весьма подробный ролик подготовил относительно того, как взрывали «Северные потоки». Весьма, кстати сказать, неплохо получилось, учитывая тот факт, что материал ролика, скорей всего, основывается на разведанных, а потому представляет собой вполне точную картину произошедшего.





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Впрочем, заявление сестры генерального секретаря КНДР Ким Ё Чжон о всесторонней поддержке российского народа можно так же отнести к медийной подготовке к конфликту на Тайване. Что же, противник у нас один, а доброе слово и кошке приятно.