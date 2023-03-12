Иногда от политиков требуется не меньшая смелость, чем от солдат.

Недаром говорят, что спешка нужна только при ловле блох. Пока разочарованная общественность с недовольством наблюдала, как из взятого в плотное кольцо российских войск Артёмовска каждый день приходят новости о захвате нескольких строений, Киев перебрасывал в город самую лучшую технику и резервы.

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Теперь уже и не разобрать, выводят из осажденного города войска или же напротив — пытаются оборону усилить, чтобы хоть как-то оттянуть неизбежное. Чего только стоит тот факт, что командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сырский пять раз за двенадцать дней посещал осажденный город, что говорит не только о его личном мужестве, но и о патовой ситуации, в которой оказалось киевское руководство.

Для того чтобы понимать ситуацию в Артемовске, достаточно привести слова офицера ВСУ Ярославского, который дал интервью украинскому телеканалу "Эспрессо ТВ". Слова этого командира в последние часы активно цитируют российские СМИ, ведь он сообщил, что «горловина так называемого оперативного котла составляет не более четырех километров».

Если вспомнить, что среднестатистическое орудие спокойно достает цель на расстоянии полутора километров прямой наводкой, то речь, по сути, идет про открытый тир, по которому туда и обратно снуют машины ВСУ. Сколько они так продержатся — неизвестно, но политическое решение о сдаче города украинское руководство принять по-прежнему не в состоянии.

Я уже как-то рассуждал о том, что после вторых «Минских соглашений», которые Украину вынудила подписать народная милиция ДНР и ЛНР, поймавшая ВСУ в «Дебальцевский котел» в феврале 2015 года, в третий раз Москва ничего с Киевом подписывать не будет. Кстати, именно вышеупомянутый Ярославский сравнил нынешнюю ситуацию в Артемовске с «Дебальцевским котлом», хотя в последнем было около восьми тысяч украинских военнослужащих, а в Артемовске, по оценкам различных экспертов, все еще остается больше десяти тысяч.

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В отсутствии политической воли со стороны Киева и его заокеанских хозяев самое лучшее, что может ожидать пойманных в бетонном аду солдат и офицеров украинской армии, — это сдача в плен ВС РФ. Подобный исход будет для них предпочтительным, потому что нет никаких сомнений, что ничего плохо в плену с ними не случится. Однако украинских политиков едва ли устроят кадры со стройными шеренгами военнопленных, конвоируемых на фоне разрушенного боями города. Последним фактом и объясняется, судя по всему, та неразбериха, которая царит вокруг обороны Артемовска в последние дни.