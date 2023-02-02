Ловушка захлопывается, третьего шанса на "плохой мир" Киев не получит.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Я помню, что подчиненные Порошенко сбили малайзийский Боинг приблизительно в то же время, когда в сети стали появляться сообщения о том, что украинские военные (тогда еще военные) массово сдаются ополченцам ДНР и ЛНР, либо же и вовсе дезертируют. Шел июль 2014 года, мои представления о политике тогда были по крайней мере наивными, но даже я понимал, что у нас украли возможность крепко всыпать карателям, пришедшим на Донбасс заниматься геноцидом русского народа. В сентябре того же года были подписаны Минские соглашения.

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Название всех котлов, которые ополченцы устроили украинским карателям годом позже, я уже не помню. Помню только кадры, как с какой-то высотки в предзакатные часы снимают колонну горящих украинских танков. Такое впечатление, что смотришь фильм Озерова, только это уже совсем не фильм, даже нацисты настоящие. В феврале 2015 года Порошенко подписывает вторые Минские соглашения, пытаясь выручить своих «воякив» из отчаянного положения.

Любопытно, что в эти два года «конфетный король» поддерживает тесные взаимоотношения с вице-президентом США Джо Байденом, которого высокомерный президент Обама ни во что не ставит. Чтобы отделаться от навязчивого старика, Белый дом отдает украинский вопрос Байдену «на откуп». Другой организатор братоубийственной резни на Донбассе — представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд, над которой все потешаются за её «нетрадиционный» способ изучения русского языка, который она освоила на рыболовном траулере.

Сегодня Байден — президент США, а Нуланд занимает пост замгоссекретаря. Заваренная ими каша продолжает вариться, до замыкания котла вокруг осажденного российскими войсками города Артемовск, согласно сообщениям СМИ, остается менее десяти километров.

Разница лишь в том, что третьих минских соглашений не будет. Как только котел захлопнется, самые боеспособные войска киевского режима окажутся в окружении. В городе, я напомню, где каждый сантиметр земли пристрелян российской артиллерией.

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Спасать киевские бандформирования некому, западные танки на фронт не успевают даже при условии, что кто-то их на самом деле будет отправлять. А когда Угледар, Артемовск и другие каменные мешки с киевскими войсками будут перемолоты, перед российским командованием откроется оперативный простор для дальнейших действий при тотальном преимуществе в воздухе и артиллерийской составляющей.