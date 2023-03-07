Многие журналисты уже не раз отмечали, что Соединенные Штаты построили свое общество по принципу американской средней школы, где кружок «крутых детишек» диктует всем свои правила, а вслед за ним выстраивается целая иерархия из «почти таких же крутых», «почти крутых» и «не крутых».
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Эта система особенно хорошо заметна в американской политической жизни, где существует абсолютно уникальная практика «эндорсмента», когда «крутой» кандидат заявляет о том, что он поддерживает того или иного члена своей партии, тем самым передавая ему толику своего социального статуса.
Можно было бы над всем этим от души посмеяться, если бы во всем этом не были замешаны большие деньги, поскольку американские конгрессмены имеют возможность зарабатывать на том, что во всем мире называется коррупцией, а в США именуется гордым термином лоббизм. То есть человеку платят деньги за продвижение интересов олигархической группы, когда его избирали представлять интересы жителей определенного региона США.
Вот и получается, что если политик все время получает поддержу «крутых» однопартийцев, он может провести всю свою жизнь в статусе Конгрессмена, получая хорошие деньги за продавливание интересов олигархов. Кстати, нынешний американский президент именно этим всю жизнь и занимался, а потому он прекрасно осознает, что дни его политической карьеры сочтены.
Согласно опросам американского телеканала ABC, 58% демократов склонны отдать номинацию на президентское кресло кому угодно, но только не Джо Байдену. Количество желающих поддержать нынешнего президента среди сторонников демпартии не превышает 31%, что фактически лишает Байдена шансов на переизбрание.
Другой опрос, проведенный телеканалом CNN в середине прошлого года, говорил о нежелании 75% голосующих за демократическую партию видеть старика Джо в качества номината в президенты.
Секретом Дональда Трампа, которого многие республиканцы откровенно недолюбливают, всегда была его «крутизна», которая позволяла ему заявлять о своей поддержке того или иного кандидата в Конгресс США или же Верховный суд. Байден же теперь оказался в разряде политиков, чьей поддержки не просто не будут искать, её будут сторониться.
Это еще раз подтверждает мысль о том, что Демократическая партия будет пытаться закончить СВО любой ценой до начала избирательной гонки в США, потому что Республиканцы должны выйти на неё не только с сильным кандидатом, но и антивоенной повесткой.