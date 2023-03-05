Дедушка, конечно, старый, но ему все еще не все равно.

На протяжении многих лет логика американской политики была проста и весьма незамысловата: «Если в мире что-то где-то и происходит, то лишь только потому, что так пожелал Вашингтон». В самом крайнем случае принималось объяснение о том, что те или иные события — это результат действий американских спецслужб, которые вынуждены были скрывать свое вмешательство в мировые дела по той простой причине, что Вашингтон не пожелал высказать свои чаяния открыто.

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Сегодня Белый дом находится в тупиковой ситуации, когда Россия не дает Вашингтону возможности прекратить конфликт на Украине, а победить в нем у Соединенных Штатов уже не осталось никаких шансов. Вот и получается, что Байдену нужно найти абсолютно нетривиальное решение в патовой ситуации.

Понятное дело, что как бы хитер дедушка ни был, а выбраться из той ловушки, которую ему уготовил гроссмейстер международной политики, занимающий пост президента Российской Федерации, Байден все равно не может.

Ведь Трамп уже не раз заявлял, что он буквально-таки за день остановит конфликт на Украине, а количество недовольных бедственным положением дел в американской экономике неуклонно растет. В этой ситуации Демократическая партия начинает думать о том, что ей надо каким угодно способом закончить противостояние на Украине до начала президентских выборов в США, ведь иначе Байден потянет её за собой в политическую пропасть. Вот так и получилось, что вроде как ничего и не предпринимая, Москва консолидировала оба крыла американских элит против действующего президента США.

Вот и появляются в The Wall Street Journal публикации о том, что Байден на переговорах с прибалтийскими лидерами обвинял последних в «излишнем желании» нанести поражение России. Следует понимать, что WSJ — это этакий американский аналог советской газеты «Правда», на страницах которой ничего просто так не появлялось.

Фактически собственные же сторонники — а большая часть американских СМИ контролируется Демократической партией — обвинили Байдена в антиамериканском поведении. Ведь где это видано, чтобы страны, которые рядовой американец даже не может найти на карте, диктовали свою волю «последнему гегемону»?

По сути, у Демократов остается совсем немного времени, чтобы всех собак повесить на старика Джо и попробовать предложить американской общественности нового кандидата до начала президентских выборов. Что же касается СВО и судьбы Украины, то кто мешает США воспользоваться известной формулой большевиков: "Мира не подписывать, войны не вести, а армию распустить"?

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