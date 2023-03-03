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Почему Москва может не согласиться продлевать «зерновую сделку»
Некоторые тактики ведения переговоров значительно эффективней всех остальных.
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Так называемая «зерновая сделка», а именно соглашение о вывозе украинского зерна через Одессу, была заключена летом прошлого года и представлялась западными странами как выдающая гуманитарная инициатива, призванная помочь тем государствам, которые испытывают проблемы с продовольствием.

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Посредником на этих переговорах выступила Анкара, испытывающая серьезные проблемы с поддержанием стабильного курса своей национальной валюты, что больно бьет по способности турецкого населения покупать продукты питания. В общем, на бумаге все выглядело достаточно цивильно. Более того, Москва, проявившая добрую волю, должна была получить отказ Запада от каких-либо ограничений на экспорт российского зерна и удобрений.

В итоге же зерно потекло в европейские страны по бросовым ценам, тем самым замедляя продовольственную инфляцию в странах ЕС, в то время как порт Одессы западные игроки продолжили использовать в качестве перевалочного пункта для поставки «незалежной» всевозможных вооружений. А тут российский МИД в середине февраля заявил, что порты Одессы и Черноморска были использованы для провоза на Украину радиоактивных веществ. А это, как говорил один мой знакомый редактор, «уже полный финиш».

В общем, головной боли с этой сделки много, а толку, учитывая продолжающиеся попытки США ограничить экспорт российских удобрений, мало. В этом контексте велика вероятность, что Москва просто откажется продлевать так называемую «зерновую сделку», действие которой заканчивается в середине этого месяца.

На протяжении долгого времени Россия соглашалась говорить с Западом по тем вопросам, которые интересовали Вашингтон, но при этом никак не реагировала на то, что Запад просто-напросто игнорирует те вопросы, которые на переговорах подымает Москва.

Теперь же наша дипломатия пошла по пути разрыва всех действующих соглашений с Соединенными Штатами, при этом никакие новые инициативы не обсуждаются до тех пор, пока Москва не услышит ответ на свои собственные чаяния. В этом контексте раздражение госсекретаря США Энтони Блинкена, который пытался «поймать за пуговицу» нашего министра иностранных дел на полях саммита G20 в Индии, очень хорошо объяснимо.

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«Последний гегемон» остается таковым до тех пор, пока он может более-менее эффективно решать вопросы на международной арене, а когда же один из крупнейших игроков с ним просто-напросто отказывается разговаривать, то все заинтересованные лица начинают с надеждой смотреть в сторону Китая. Блинкен думал, что Лавров будет рад возможности побеседовать с высокопоставленным представителем США впервые с момента начала СВО, но грубо просчитался. В этой связи вероятность отмены «зерновой сделки» в середине марта можно назвать крайне высокой.

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#украина #сво #россия против сша #глобальное противостояние #зерновая сделка
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