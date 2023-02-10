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На фоне скромных финансовых показателей большинства западных технологических компаний как в третьем, так и в четвертом квартале прошлого года я до сих пор не знаю, как всю эту ситуацию обсуждать. Когда у людей случается такое, им пытаются помочь, либо же соболезнования выражать, но только не обсуждать. При этом проблемы наблюдаются у всех, будь то Samsung, Intel, NVIDIA, AMD, да перечислять тут можно бесконечно…

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И суть тут заключается в том, что это не в производителях дело, они как раз старались как могли, а в том, что питавшая спрос на их продукцию долговая финансовая система приказала долго жить, заставив рядовых граждан западных стран обсуждать не технологические новинки, а стоимость дюжины яиц.

Но казалось бы, расхожая фраза гласит, что ночь темнее всего перед рассветом, а значит, новый год обещает нам всем что-то светлое и хорошее. И тут я натыкаюсь на статью всем известной телекомпании CNN, в которой открытым текстом сообщается, что в 2022 году американские домохозяйства имели множество наличности на руках ввиду того, что они не тратили деньги в 2021 году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Вдобавок к этому рядовые американцы еще и получали внушительные единоразовые выплаты от правительства. 

Понятное дело, что для того чтобы произвести эти выплаты дяде Сэму пришлось деньги печатать, что разогнало инфляцию в США до рекордных значений, однако теперь наличность у американских домохозяйств закончилась, а цены назад возвращаться не собираются.

Более того, кредитные компании в США с ужасом ждут волны дефолтов по автокредитам, поскольку американцы в нынешних условиях не могут платить по 700-800 долларов ежемесячно, а улучшение экономического состояния страны на горизонте не просматривается. И речь тут даже не про то, что в свое время финансовый кризис 2008 года спровоцировала волна дефолтов по ипотечным кредитам, а про то, что производители должны как-то этот год пережить и сохранить свой бизнес.

Упомянутая выше статья CNN сообщает, что уровень накоплений американских домохозяйств находится у отметки в 2,4%, что соответствует показателям 2005 года, а до этого подобные цифры в США встречались лишь однажды — накануне отмены золотого стандарта.

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Мало кто знает, что участие Вашингтона во Второй мировой войне спонсировали рядовые граждане, поскольку пережившие Великую депрессию американцы имели солидные сбережения, которые они с удовольствием вкладывали в военные облигации. В этом контексте непонятно, как США собираются продолжать свое противостояние с Москвой, либо же воевать против Пекина, когда большинство компаний, к которым мы все давно привыкли, рискуют уже в следующем году стать достоянием истории.

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#сша #экономика #история #финансовый кризис
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