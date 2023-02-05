Схема рабочая, а что еще более приятно, весьма и весьма неглупая.

Я уже рассказывал о том, что Intel является королем графических процессоров, но при этом он до сих пор смог отвоевать лишь маленькую толику рынка дискретных графических карт. Битва обещает быть жаркой, учитывая тот факт, что весь этот год должен стать годом убытков для производителей железа, любого железа. В этом контексте несбыточные мечты маркетологов от NVIDIA о том, что широкая общественность будет сметать их «премиальные» карты с полок магазинов по завышенному ценнику — это непростительная оплошность. А во что широкая общественность должна на этих «премиальных картах» играть, стесняюсь я спросить?

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В этом смысле Intel сделал новый решительный шаг в своем противостоянии с NVIDIA и AMD. Думаете, компания анонсировала новую графическую карту? Ничуть не бывало, она заявила о снижении цен на модель A750 линейки Intel Arc, а также сообщила о росте производительности в популярных игровых проектах до 77%, чего удалось добиться путем переработки драйверов, в которых была добавлена поддержка DirectX 9. Об этом рассказал топовый американский железный блогер JayzTwoCents в одном из своих видео.

Я уже рассуждал о том, что единого геймерского сообщества не существует уже лет двадцать, потому что игровой мир поделился на ячейки, в которых у каждого проекта существует своя преданная аудитория. И ждать, что реклама NVIDIA или AMD заставит фаната какой-нибудь Don`t Starve купить графическую карту за тысячу долларов, чтобы потом часов тридцать играть на ней в какой-нибудь хайповый «триплэй»-проект, который никто даже не перепроходит, по крайне мере глупо.

Техноблогер отметил, что абсолютное большинство его знакомых покупают графические карты не дороже 200-250 долларов, чтобы играть в любимые всеми игры. В этом контексте последовательная поддержка графических карт в этом ценовом диапазоне, когда Intel может заявить, что производительность Counter-Strike Global Offensive на картах серии Arc выросла почти на 80%, — это гениальный маркетинговый ход, потому что блогеры исправно об этом рапортуют, а у потенциального покупателя в голове появляется связь между его любимым проектом и графической картой. Впрочем, Intel добился улучшения производительности в целой куче проектов, включая League of Legends и Guild Wars 2.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Конечно, рекордные показатели продаж с такой тактикой Intel ожидать не сможет, поскольку речь идет о не слишком-то требовательных игровых проектах. Intel нужно отвоевать свою долю рынка, набрать достаточное количество преданных последователей, которые будут раз за разом покупать карточки этой компании. А там можно и бизнес у AMD выкупать.