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Канадский техноблогер продемонстрировал, почему Intel останется королем графических процессоров
Пока в СМИ продолжается сыр-бор из-за противостояния NVIDIA и AMD, корпорация Intel методично подминает под себя весь рынок.
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Я уже достаточно подробно рассказывал о катастрофической ситуации с доходами NVIDIA в 2022 году, однако это была лишь часть истории. Дело в том, что, помимо падения доходов, NVIDIA еще и долю рынка потеряла и проиграла она не AMD, а Intel!

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Согласно исследованию рыночных показателей за третий квартал 2022 года, который провел авторитетный Jon Peddie Research, NVIDIA потеряла 8,5% от общего рынка, в то время как её главный конкурент AMD потерял всего 1,87%. Победителем в этом противостоянии вышел Intel, который увеличил свое присутствие на рынке на 10%, отхватив в конечном итоге 72% всего рынка. Здесь стоит пояснить, что речь идет как о дискретных видеокартах, так и о видеокартах интегрированных.

И тем не менее, если на секунду задуматься, многие могут с неудовольствием для себя обнаружить, что семь из десяти проданных в третьем квартале графических процессоров имели маркировку Intel, в то время как NVIDIA и AMD продали в это время где-то по полторы карты. А сколько суматохи было в СМИ вокруг фигуры Дженсена Хуанга!

Прекрасное объяснение этой загадке можно найти в видео крупного канадского техноблогера Дэвида Колмана с канала Dawid Does Tech Stuff, который установил в свой домашний компьютер дискретную видеокарту от Intel — Arc 770. И во что бы вы думали он на ней играл? В Cyberpunk 2077 или Far Cry 6?

Ничуть не бывало! Дэвид продемонстрировал прекрасный игровой вкус, когда поведал, что в свое свободное время играет Dota 2, Stalker Gamma, Escape from Tarkov, Borderlands и The Forest. Вот уж и правда — здоровая и сбалансированная «диета» современного геймера!

Что касается дискретной карты от Intel, то большую часть видео Дэвид рассуждал о том, как сильно ему не хватало горячей клавиши для начала записи экрана в нативной программе от Intel, и как странно себя вела сборка модов в сталкере до обновления драйверов. Но нас интересует другое.

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Из перечисленных Дэвидом игр только «Тарков» требует сколько-нибудь серьезной системы для запуска, в то время как остальные проекты прекрасно идут на так называемых «калькуляторах». Конечно, всегда найдутся люди, которые купят гоночный болид для поездок в булочную, но большинство людей в булочную даже не ездят, они до неё доходят пешком!

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#amd #intel #nvidia #arc a770
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