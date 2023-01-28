Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Корпорация RAND предложила США сдаться в «самом важном конфликте последних десятилетий»
Так кто там смеялся над Мюнхенской речью?
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Объяснить роль корпорации RAND в действиях так называемого коллективного Запада человеку, который не следит за миром геополитических баталий, достаточно сложно. По факту, речь идет о центре принятия решений, который обрисовывает общую канву будущих действий США и их союзников, а потому каждого американского политика, вне зависимости от партийной принадлежности, в обязательном порядке ознакамливают с общими выводами головастых аналитиков с назиданием неукоснительно их придерживаться. Фактически речь идет о главном органе управления, который предусмотрительно вынесен за рамки «демократически избираемых» органов государственной власти.

реклама

Так вот, недавний доклад корпорации RAND называется довольно живописно: «Избегая длительной войны». Уже в самом названии мы видим намек на выводы увесистого 22-страничного документа, который при желании можно было бы ужать до одной страницы.

С самого начала американские «головастики» открыто признают, что проиграть в конфликте на Украине Россия уже не может, потому что с её экономикой ничего страшного не происходит, а военное поражение Москвы, если бы оно и просматривалось на горизонте, неизбежно привело бы к обмену ядерными ударами.

Более того, аналитики прозрачно намекают, что обладающие доступом к ядерному оружию игроки, включая соревнующиеся между собой американские спецслужбы, могут устроить ядерную провокацию на территории Украины, что снова закончится обменом ядерными ударами, в котором, я напомню, на нашей стороне существенное технологическое преимущество.

Более того, вероятность втягивания союзников США в регионе, таких как Польша, в вооруженные действия также подставляет Вашингтон под удар, а процесс этого втягивания непредсказуем по своей сути и американцами никак не контролируется. Единственное, что им известно, это то, что он тоже заканчивается обменом ядерными боеголовками.

Аналитики RAND нехотя признают, что на западных складах заканчивается оружие, а Вашингтон опаздывает к началу куда более важного для него конфликта — конфликта с Поднебесной. В этом контексте RAND предлагает Вашингтону найти способы принудить Киев к сдаче, вне зависимости от того, какие территориальные потери Украина понесет, поскольку вернуть её территориальную целостность «уже не представляется возможным».

Одним из элементов подобного принуждения должна быть полная прозрачность относительно того, какие оружейные поставки и когда Вашингтон будет направлять на Украину. Цель этой политики — не давать украинским бандформированиям ложных надежд на неограниченную помощь.

RAND с сожалением отмечает, что переговорный процесс между Москвой и Киевом заморожен с мая прошлого года, но при этом открыто признает, что уровень доверия российского руководства к украинским и американским заверениям остаётся на критически низкой отметке.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

В общем, победить Вашингтон в конфликте, который RAND называет «самым важным конфликтом последних десятилетий», не может, риски от продолжения боевых действий огромны, военную помощь надо урезать, несмотря ни на какие территориальные потери Киева, а как вести переговоры с Москвой в Америке не знают. Одновременно с этим другая записка этого же мозгового центра явственно свидетельствует, что после 2025 года США будут не в состоянии бороться с КНР. Так что, «Кац предлагал сдаться»?

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #история #rand #сша и россия #глобальное противостояние
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Потолок цен на российские нефтепродукты в силу еще не вступил, а в ЕС уже не могут договориться
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
89
Forza Motorsport выйдет в этом году на ПК и Xbox Series
5
Уральский завод пообещал военнослужащим миллионы за уничтожение иностранной военной техники
11
Оружейные поставки против опережающего наступления: так кто кого обманул
9
Ланцет-3 против польской САУ Krab - российский дрон-камикадзе поразил сложную цель в глубоком тылу
21
Потолок цен на российские нефтепродукты в силу еще не вступил, а в ЕС уже не могут договориться
23
В Вашингтоне не считают, что передача Украине танков Abrams является угрозой для России
7
Геймеры потеряли интерес к флагманам NVIDIA, но Дженсен Хуанг накачивает рынок GeForce RTX 4090
18
Майнеры красят видеокарты и модули памяти, дабы выдать их за новые
1
Raytheon отрицает возможность угрозы от War Thunder
+
AMD показала диаграммы производительности и цен для видеокарт RX 6000 и RX 7000
19
Российские пилоты Ка-52 научились уклоняться от от обстрелов британского ПЗРК Starstreak
3
Истребители F-35 прибыли в Польшу - стоит ли волноваться Калининграду
9
Сериалы «Гриффины» и «Симпсоны» продлили ещё на два сезона
+
В КНДР уверены, что российская армия «сожжёт дотла» поставляемое на Украину с Запада оружие
1
GeForce RTX 4070 Ti против GeForce RTX 3070 Ti - экономим 30 тысяч рублей без потери fps
40
Почему сборку ПК стоит начинать с процессора, и какой камень купить под GeForce RTX 3070 Ti
58
Fort Solis (2023) — научно-фантастический триллер в духе игр Quantic Dream
+
Почему российские геймеры покупают дешёвые процессоры, старый Core 3-10100F в тройке лидеров
31
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил невероятно холодный лед в межзвездном облаке
+

Популярные статьи

Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
140
Leopard 2 и Abrams станут лёгкими мишенями – медлительные танки против украинской грязи и армии РФ
14
Xbox опускается на самое дно
18
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
62
Изучаем влияние технологии Hyper-Threading на производительность в играх - большой тест
25
Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины
33
О прошлом и будущем твердотельных накопителей (SSD)
12
S.O.M.A. - она заставит тебя задуматься
8
Актеры кино, которые были еще и гонщиками
10
Абрамсы без секретного оборудования и только летом, как в очередной раз Байден обыграл Шольца
42

Сейчас обсуждают

Вежливый B_R-A_D_L_E_Y
13:30
На Украину едут новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ" - охотники за ракетами HIMARS
Вова Огонь
13:30
у меня? С чего ты взял, что я оттуда? Потому что я за хохлов? 😂
Атака российского Крыма может "завершить" такие проекты, как США и Украина
Станислав Пронькин
13:30
Не в розничных магазинах, а в зарубежных розничных магазинах.
Новейший водоблок Alphacool превращает RTX 4090 в компактную карту толщиной в 1 слот
Adam Smith
13:30
ты хош историю слушать? а то не пропускают
Атака российского Крыма может "завершить" такие проекты, как США и Украина
Мимокрокодил
13:30
Фу ты питор.
Атака российского Крыма может "завершить" такие проекты, как США и Украина
Мимокрокодил
13:29
Шо, питор, решил узнать фамилиии своих господ?
Атака российского Крыма может "завершить" такие проекты, как США и Украина
Житель Рашки
13:29
с дивана встали?
Украинское командование отметило уникальную тактику ЧВК «Вагнер»
Adam Smith
13:29
це вова
Атака российского Крыма может "завершить" такие проекты, как США и Украина
Мимокрокодил
13:28
А о чём с тобой, пидором, ещё базарить?
Атака российского Крыма может "завершить" такие проекты, как США и Украина
Житель Рашки
13:28
так она не от хорошей жизни свалила из рашки, а от угрозы уголовного преследования
Украинское командование отметило уникальную тактику ЧВК «Вагнер»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем