Так кто там смеялся над Мюнхенской речью?

Объяснить роль корпорации RAND в действиях так называемого коллективного Запада человеку, который не следит за миром геополитических баталий, достаточно сложно. По факту, речь идет о центре принятия решений, который обрисовывает общую канву будущих действий США и их союзников, а потому каждого американского политика, вне зависимости от партийной принадлежности, в обязательном порядке ознакамливают с общими выводами головастых аналитиков с назиданием неукоснительно их придерживаться. Фактически речь идет о главном органе управления, который предусмотрительно вынесен за рамки «демократически избираемых» органов государственной власти.

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Так вот, недавний доклад корпорации RAND называется довольно живописно: «Избегая длительной войны». Уже в самом названии мы видим намек на выводы увесистого 22-страничного документа, который при желании можно было бы ужать до одной страницы.

С самого начала американские «головастики» открыто признают, что проиграть в конфликте на Украине Россия уже не может, потому что с её экономикой ничего страшного не происходит, а военное поражение Москвы, если бы оно и просматривалось на горизонте, неизбежно привело бы к обмену ядерными ударами.

Более того, аналитики прозрачно намекают, что обладающие доступом к ядерному оружию игроки, включая соревнующиеся между собой американские спецслужбы, могут устроить ядерную провокацию на территории Украины, что снова закончится обменом ядерными ударами, в котором, я напомню, на нашей стороне существенное технологическое преимущество.

Более того, вероятность втягивания союзников США в регионе, таких как Польша, в вооруженные действия также подставляет Вашингтон под удар, а процесс этого втягивания непредсказуем по своей сути и американцами никак не контролируется. Единственное, что им известно, это то, что он тоже заканчивается обменом ядерными боеголовками.

Аналитики RAND нехотя признают, что на западных складах заканчивается оружие, а Вашингтон опаздывает к началу куда более важного для него конфликта — конфликта с Поднебесной. В этом контексте RAND предлагает Вашингтону найти способы принудить Киев к сдаче, вне зависимости от того, какие территориальные потери Украина понесет, поскольку вернуть её территориальную целостность «уже не представляется возможным».

Одним из элементов подобного принуждения должна быть полная прозрачность относительно того, какие оружейные поставки и когда Вашингтон будет направлять на Украину. Цель этой политики — не давать украинским бандформированиям ложных надежд на неограниченную помощь.

RAND с сожалением отмечает, что переговорный процесс между Москвой и Киевом заморожен с мая прошлого года, но при этом открыто признает, что уровень доверия российского руководства к украинским и американским заверениям остаётся на критически низкой отметке.

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В общем, победить Вашингтон в конфликте, который RAND называет «самым важным конфликтом последних десятилетий», не может, риски от продолжения боевых действий огромны, военную помощь надо урезать, несмотря ни на какие территориальные потери Киева, а как вести переговоры с Москвой в Америке не знают. Одновременно с этим другая записка этого же мозгового центра явственно свидетельствует, что после 2025 года США будут не в состоянии бороться с КНР. Так что, «Кац предлагал сдаться»?