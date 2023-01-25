Да, судя по всему, и такое бывает.

Представьте себе, что так называемый коллективный Запад так сильно осерчал на Норвегию, что решил исключить биатлон из Олимпийских видов спорта. Ну, допустим, не нравится тебе всякий раз наблюдать мелькающие где-то вдалеке пятки Бьорндалена, но это же не повод… Так вот, все разговоры про любовь к «духу соревнования» на Западе — это не более чем байка, и у меня есть тому доказательство — Венера.

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Нет, речь идет не о последствии «невинных адюльтеров» с неразборчивыми красавицами, а о небесном теле. Последний раз, когда я читал статью на английском языке об исследовании Венеры, мне так долго приходилось давить рвущийся из груди бурный хохот, что дочитать материал у меня так в итоге не получилось. Нет, ну о какой «гонке за Венеру» можно говорить, когда СССР запустила к «планете бурь» с десяток спускаемых аппаратов, при том что «Венера-3» стала первым в истории человечества космическим аппаратом, который смог приземлиться на поверхность другой планеты. А все, чем могут похвастаться американцы — это один аппарат, который передавал сигнал с поверхности планеты целых 68 минут. Иронизировать тут не над чем: атмосфера ближайшей планеты к Земле более чем враждебно настроена к чужакам, но это все же не повод вычленять Венеру из общественного сознания как таковую.

Впрочем, как-нибудь среднестатистический американский школьник вам без зазрения совести признается, что ближайшая планета к Земле — это Марс. Не случайно же про него все столько говорят! Ведь есть же фильм «Марс атакует», а фильма «Венера атакует» нет, а если бы и был, то спонсировался бы он, скорей всего, минздравом.

Именно по этой причине я чуть под стол не свалился, когда алгоритм одного всем хорошо известного видеохостинга предложил мне видео на английском языке об исследовании Венеры. А видео, кстати, подготовил не кто-то, а признанный лидер в сфере создания «эдютеймент» (образовательно-развлекательного) контента Саймон Уистлер, который на семи YouTube-каналах собрал аудиторию в восемь миллионов подписчиков.

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Любопытно, что популяризатор науки в своем видео не только представил довольно точную историю изучения Венеры, но и назвал советскую программу покорения «планеты бурь» невероятной. Нетрудно догадаться, что рано или поздно Уистлеру придется поплатиться за свои «нетрадиционные» взгляды, поскольку официально разрешенная точка зрения на Западе об СССР — это убеждение в том, что Советский Союз был нищей, отсталой и угнетенной страной, что-то подобное в США сегодня рассказывают о Северной Корее. Впрочем, как свидетельствует мой недавний рассказ о смелом итальянском колумнисте, на Западе есть отважные люди, готовые выражать свое мнение открыто.