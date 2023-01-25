Представьте себе, что так называемый коллективный Запад так сильно осерчал на Норвегию, что решил исключить биатлон из Олимпийских видов спорта. Ну, допустим, не нравится тебе всякий раз наблюдать мелькающие где-то вдалеке пятки Бьорндалена, но это же не повод… Так вот, все разговоры про любовь к «духу соревнования» на Западе — это не более чем байка, и у меня есть тому доказательство — Венера.
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Нет, речь идет не о последствии «невинных адюльтеров» с неразборчивыми красавицами, а о небесном теле. Последний раз, когда я читал статью на английском языке об исследовании Венеры, мне так долго приходилось давить рвущийся из груди бурный хохот, что дочитать материал у меня так в итоге не получилось. Нет, ну о какой «гонке за Венеру» можно говорить, когда СССР запустила к «планете бурь» с десяток спускаемых аппаратов, при том что «Венера-3» стала первым в истории человечества космическим аппаратом, который смог приземлиться на поверхность другой планеты. А все, чем могут похвастаться американцы — это один аппарат, который передавал сигнал с поверхности планеты целых 68 минут. Иронизировать тут не над чем: атмосфера ближайшей планеты к Земле более чем враждебно настроена к чужакам, но это все же не повод вычленять Венеру из общественного сознания как таковую.
Впрочем, как-нибудь среднестатистический американский школьник вам без зазрения совести признается, что ближайшая планета к Земле — это Марс. Не случайно же про него все столько говорят! Ведь есть же фильм «Марс атакует», а фильма «Венера атакует» нет, а если бы и был, то спонсировался бы он, скорей всего, минздравом.
Именно по этой причине я чуть под стол не свалился, когда алгоритм одного всем хорошо известного видеохостинга предложил мне видео на английском языке об исследовании Венеры. А видео, кстати, подготовил не кто-то, а признанный лидер в сфере создания «эдютеймент» (образовательно-развлекательного) контента Саймон Уистлер, который на семи YouTube-каналах собрал аудиторию в восемь миллионов подписчиков.
Любопытно, что популяризатор науки в своем видео не только представил довольно точную историю изучения Венеры, но и назвал советскую программу покорения «планеты бурь» невероятной. Нетрудно догадаться, что рано или поздно Уистлеру придется поплатиться за свои «нетрадиционные» взгляды, поскольку официально разрешенная точка зрения на Западе об СССР — это убеждение в том, что Советский Союз был нищей, отсталой и угнетенной страной, что-то подобное в США сегодня рассказывают о Северной Корее. Впрочем, как свидетельствует мой недавний рассказ о смелом итальянском колумнисте, на Западе есть отважные люди, готовые выражать свое мнение открыто.