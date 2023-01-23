И даже "весь мир в труху" не пришлось...

Как ни крути, а колумнисты — это краса и цвет западной журналистики, поскольку самостоятельное ведение колонки требует не только большого количества сил, но и наличие собственного мнения. Как правило, таких людей куда сложнее заставить писать то, что они писать не хотят, чем какого-нибудь среднестатестического западного «правдолюба», а потому оценки колумнистов чаще бывают точными.

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Так, итальянский колумнист Манило Динучи десять лет писал статьи для итальянского издания Il Manifesto, пока редакция этой газеты не попыталась помешать Динучи высказать «непопулярное мнение» по ситуации на Украине. С тех пор последний в Il Manifesto больше не публикуется, а мнение свое он до широкой общественности все-таки довел.

Так вот, Динучи абсолютно верно называет некоммерческую организацию RAND одним из главных центров планирования и принятия решений в США. Согласно документу данного аналитического центра, опубликованному четыре года назад, Вашингтон должен был попробовать повторить победу в холодной войне путем истощения ресурсов Москвы, а также подрыва авторитета российского руководства как внутри страны, так и зарубежом.

Согласно этому плану, США должны были нанести удар по нефтяным и газовым доходам Москвы, отрезать Европу от поставок российского газа, а также превратить территории некогда братской России страны в гигантскую фабрику по производству военной техники.

Ключевым элементом этого плана было балансирование на грани вооруженного противостояния с Россией, вынуждающего Москву тратить деньги на производство все новых и новых вооружений. При этом Запад не планировал подвергать опасности собственные силы и средства в открытом вооружённом конфликте. Корпорация RAND открыто признавала, что данный план может привести к началу глобального ядерного конфликта, а также тот факт, что каждый житель так называемого коллективного Запада почувствует «цену этого противостояния» на себе.

Каково же было удивление США, когда Москва начала специальную военную операцию, сравняв с землей на территории Украины свыше 2000 военных предприятий, которые никогда Киеву не принадлежали.

Именно по этой причине Запад сейчас старательно обсуждает несущественные поставки устаревшей военной техники Киеву, которая Западу и нужна была лишь в качестве «пугача», а потому к применению в условиях реальной боевой обстановки она не пригодна.

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Динучи уверен, что коллективный Запад проиграл уже тогда, когда проигнорировал предупреждения о недопустимости своих действий со стороны Москвы, провоцируя Россию начать специальную военную операцию на Украине. Потому что в планы корпорации RAND СВО не входила.