Главное теперь до Берлина не дойти...

Я как-то уже рассуждал о той роли, которую Артемовск играл в реализации задач специальной военной операции на Украине, которые, я напомню, звучали следующим образом: «демилитаризация и денацификация». А играл он роль ленты для мух, на которую налипали все новые и новые элитные части киевских бандформирований.

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Конечно, данное определение довольно грубое, потому что речь идет о территории некогда братского нам государства, но боевые действия сантиментов в принципе не терпят, а едва ли те, кто выступил с оружием в руках против духовных наследников Красной Армии, заслуживает даже сожаления.

В общем, брать город, где каждая кочка десять раз пристрелена нашей артиллерией, без уверенности в дальнейшем успехе — это непростительное расточительство, потому что в случае чего пристреливаться придется где-то на новом месте, а это значит жертвовать временем и жизнями боевых товарищей на повторное проделывание уже сделанной работы.

То есть Артемовск брать логично было бы тогда, когда цели спецоперации близки к своему завершению. А именно когда от украинских вооруженных сил не осталось и камня на камне, и когда большую часть отъявленных нацистов уже перебили. А именно это, судя по всему, и произошло.

Много слов в последние десятилетия было сказано о достоинствах советского кинематографа, однако все почему-то забыли про роскошные советские телеспектакли. В одном из таких спектаклей под пестрым названием «Ханума» прокутивший свое состояние князь хочет жениться на молодой дочери состоятельного купца, чтобы поделиться с тем титулом и «привлечь капитал» в свои карманы.

Но так как угощать будущего тестя нечем, князь принимает состоятельного гостя в саду и «кормит» его одними только названиями изысканных яств, которые под тем или иным предлогом не смогли доставить к столу во время. Вот именно этим сегодня и занимаются «западные друзья» киевского режима, обещая то такие виды вооружений, то сякие.

Особенно в этом контексте меня порадовало заявление «авторитетного» издания Spiegel о поставках немецких танков ВСУ. Я вот только запамятовал, какое место в структуре исполнительной власти ФРГ редакция данной газеты занимает. Впрочем, после сообщений о начале наступления в Артемовске Вашингтон легко пообещает прислать на Украину авианосец, а лучше два, благо там аналитики покрепче вашего покорного слуги сидят.

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А чтобы ни у кого на Западе не было соблазна делать глупости на финальной стадии СВО, направляющийся в Южную Африку для проведения совместных учений с китайскими и южноафриканскими боевыми кораблями фрегат «Адмирал Горшков» имитировал запуск наводящей ужас на Вашингтон гиперзвуковой ракеты «Циркон».